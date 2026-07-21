Объявленный властями Никарагуа отказ от дальнейших выборов может отражать более широкий мировой тренд на ослабление традиционных демократических институтов. Таким мнением с RTVI поделился профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов. Он не исключил, что примеру республики могут последовать и другие страны.

Сопрезидент Никарагуа Даниэль Ортега 19 июля сделал свое заявление во время выступления на праздновании 47-й годовщины Сандинистской революции 1979 года. «Здесь больше не будет выборов, чтобы они пытались захватить правительство и власть», — сказал 80-летний политик, имея в виду оппозиционные партии. Он также пообещал вместе с Национальной ассамблеей принять законы, которые «возведут стену» против «заговорщиков» и «предателей». AP расценило заявление Ортеги как фактическую отмену ближайшего голосования. При этом политик не объяснил, каким будет юридический механизм решения: полностью ли власти упразднят голосование или не допустят оппозицию. Следующие всеобщие выборы должны были состояться в ноябре 2027 года.

Мартынов предложил рассматривать происходящее не только в контексте политической системы Никарагуа. По его мнению, слова Ортеги укладываются в тенденцию, связанную с так называемым «темным Просвещением».

«Наблюдается очень интересная тенденция, которая была уже отмечена в нескольких монографиях на Западе и получила отражение у нас, — так называемое “темное Просвещение”. Реальность такова, что люди устали от бесконечных разглагольствований про демократию, прогресс, права человека — все то, что появилось еще в XVIII веке во времена Французской революции. То, о чем очень широко все везде говорят, но на практике происходит прямо противоположное — ни демократии, ни прав человека. Особенно отличаются в этом те страны, которые заявляют о себе как о самых демократичных», — сказал он.

«Темным Просвещением» обычно называют неореакционное интеллектуальное течение, представители которого критикуют либеральную демократию, политическое равенство и идеи общественного прогресса.

Мартынов предложил рассматривать термин шире — применительно к возрождению интереса к авторитарным моделям управления.

«А что такое это самое “темное Просвещение”? Это когда возвеличиваются такие ценности, которые, в общем-то, могут казаться нам давно забытыми: неравенство, например, монархия, авторитаризм, харизматичная личность», — уточнил он.

«На фоне сереньких персонажей, которые пытаются делать какую-то политику в той же самой Западной Европе, такие личности, даже не столь выдающиеся, как, например, в свое время были Мао Цзэдун или Фидель Кастро, как бы к ним ни относиться, — сегодня это Даниэль Ортега, это [Николас] Мадуро, не особо великие люди, но у них есть личная харизма, и они берут на себя ответственность, даже если делают это декларативно, за достаточно смелые действия, смелые решения. Это привлекает», — продолжил профессор.

Слова Ортеги он назвал проявлением снижения доверия к институту выборов. «Это отражение общего тренда. А выборы уже не в тренде, понимаете? Потому что сегодня выборы, а завтра их опротестовали, а послезавтра их отменили, как это было, например, в Румынии», — пояснил собеседник RTVI.

В Румынии Конституционный суд в декабре 2024 года аннулировал процесс президентских выборов после первого тура. Решение было принято на фоне опубликованных властями сведений о предполагаемом иностранном вмешательстве и нарушениях избирательного законодательства. Повторное голосование состоялось в 2025 году.

Мартынов считает, что последствия наблюдаемой им тенденции пока невозможно оценить однозначно.

«Лучше всего, наверное, сказал об этом в свое время [экс-президент Франции] Шарль де Голль — тоже великий человек: “Ветер истории”. Ветер истории дует куда-то, а куда — мы еще пока только интуитивно можем догадываться. Не могу сказать, чем это закончится, хорошо это или плохо с нашей нынешней точки зрения. Но это есть и это имеет место. Поэтому, мне кажется, то, что проделал Ортега, будут проделывать и другие. Это будет повторяться», — заключил он.

Ортега вернулся к власти в 2007 году, после того как ранее руководил Никарагуа в 1980-х. Вступившие в силу в 2025 году конституционные изменения увеличили президентский срок с пяти до шести лет и наделили его супругу Росарио Мурильо статусом сопрезидента. Поправки также подчинили президентской власти законодательные, судебные и избирательные институты, сообщал Fox News со ссылкой на экспертов ООН.

Перед выборами 2021 года никарагуанские власти задержали потенциальных кандидатов в президенты, оппозиционных политиков, журналистов и представителей бизнеса. Международные организации и западные страны не признали голосование свободным и конкурентным. Руководство Никарагуа, в свою очередь, называет противников участниками поддерживаемых США попыток государственного переворота.

После массовых протестов 2018 года власти страны закрыли более 5 тыс. общественных и религиозных организаций, а многие оппозиционеры были заключены в тюрьму, высланы за границу или лишены гражданства. По данным правозащитников, которые приводит AP, в тюрьмах остается не менее 46 человек, задержанных или осужденных по политических статьям. Правительство Никарагуа отрицает наличие политзаключенных.