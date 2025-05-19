Новым президентом Румынии станет проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан. На голосовании 18 мая он неожиданно для многих обошел главу оппозиционного крайне правого «Альянса за объединение румын» Джордже Симиона, который убедительно лидировал в первом туре. Не обошлось и без традиционных заявлений о вмешательстве в выборы иностранных сил : румынские власти обвиняли в этом Россию, а основатель Telegram Павел Дуров — французскую разведку. Президентские выборы в Румынии длились полгода, об их итогах — в материале RTVI.

Европа вздохнула с облегчением

Второй тур выборов президента Румынии перевернул с ног на голову результаты тура первого. Большинство голосов в этот раз получил математик по образованию, мэр Бухареста Никушор Дан — 53,6%. Его соперник, известный своими националистическими взглядами трампист и евроскептик Джордже Симион, еще до оглашения результатов голосования заявлял о своей победе, но в итоге набрал 46,4%.

При этом, как и в первом туре, румынская диаспора (более 1,6 млн избирателей) во втором туре активнее голосовала за Симиона, за границей он получил 55,86% голосов. Численность населения самой же Румынии, входящей в Евросоюз и НАТО, составляет около 19 млн человек.

Как отмечает The Guardian, явка избирателей 18 мая составила почти 65%, что стало самым высоким показателем на выборах в Румынии за 25 лет. Убежденный сторонник ЕС и НАТО, Дан называл второй тур битвой между «прозападной и антизападной Румынией».

В Европе с облегчением встретили новость о победе Дана. Одной из первых его поздравила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а президент соседней Молдовы Майя Санду назвала результат голосования «шагом вперед к демократическим ценностям и нашему общему европейскому пути».

Владимир Зеленский уже пригласил избранного румынского президента посетить Украину. В своем телеграм-канале он подчеркнул, что от Румынии «многое зависит в вопросах безопасности» страны.

Украинский вопрос их разделил

По итогам первого тура, прошедшего 4 мая, Симион получил почти 41% голосов и казался фаворитом президентской гонки. Дан и вовсе мог оказаться за пределами второго тура, если бы не активно голосовавшие за него жители румынской столицы, которые позволили набрать ему почти 21% и обойти кандидата от правящей коалиции Крина Антонеску, уступившего мэру Бухареста чуть менее 90 тыс. голосов.

Во время предвыборной кампании Дан пообещал бороться с коррупцией, продолжать евроинтеграцию Румынии и поддерживать соседнюю Украину, для которой страна играет важную роль с точки зрения логистики. Он заверял, что румынская помощь Киеву имеет решающее значение и для собственной безопасности Румынии.

В свою очередь, подражающий американскому президенту Дональду Трампу Симион выступал против помощи Украине и обещал в случае своей победы назначить премьер-министром Румынии популиста правого толка Калина Джорджеску, триумфатора отмененных прошлогодних выборов. Тот в ответ поддержал кандидатуру Симиона, появившись вместе с ним на избирательном участке в день первого тура.

Майские повторные выборы президента Румынии состоялись почти через полгода после отмены первого голосования, которое прошло 24 ноября 2024 года. Тогда сенсационно победившего в первом туре независимого кандидата Калина Джорджеску заподозрили в нарушениях закона и предполагаемых связях с Россией, его результат аннулировали, а затем политику и вовсе запретили баллотироваться.

Триумф Никушора Дана над одержавшим победу в первом туре оппозиционером Джордже Симионом закономерен, считает политолог Константин Калачев.

«Фаворита прокатили. <…> А ведь принцип везде один. Я готов голосовать за протестного политика, пока не уверен, что он может выиграть. Если он реально может выиграть, я подумаю», — написал он в своем телеграм-канале.

Обвинения в иностранном вмешательстве

Громкие заявления сопровождали продолжительный избирательный процесс в Румынии и в его последний день. Власти, как и ранее, снова обвинили во вмешательстве Россию.

Так, 18 мая пресс-секретарь МИД Румынии Андрей Цэрня назвал «вирусную кампанию фейковых новостей в Telegram и других социальных сетях» признаками российского влияния на выборы. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «в такое невозможно вмешаться, только вляпаться».

В то же время с неожиданным упреком в адрес Франции выступил основатель Telegram Павел Дуров. Он обвинил французскую разведку в требовании к мессенджеру «заставить замолчать румынских консерваторов» перед выборами в Румынии и добавил, что от его выполнения этого запроса отказался. В МИД Франции слова Дурова назвали ложью и отвергли обвинения во вмешательстве.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал выборы в Румынии «по меньшей мере странными».