Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в 20-х числах сентября, чтобы обсудить поставку противоракет на зиму. Об этом он сообщил на брифинге, аудиозапись которого опубликовал телеграм-канал украинского издания «Политика Страны».

По словам Зеленского, о дефиците «зимнего пакета» средств ПВО он говорил на встрече с переговорщиками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, посетившими Киев 6 сентября.

«Они услышали детально, что нам требуется, когда нам требуется», — сказал Зеленский.

Также он высказал мнение о наличии подвижек в вопросе возобновления переговоров России и Украины при посредничестве США.

«Тут я не могу все детали раскрывать. Мы договорились с американской стороной, что все это подготовим между собой, а потом уже сообщим публично», — пояснил украинский лидер.

Зеленский предположил, что трехсторонняя встреча может состояться в ОАЭ, Швейцарии, Турции, но не исключены варианты других стран. Среди вопросов, которые будут обсуждаться, он выделил темы прекращения ударов по объектам энергетики и экспортной инфраструктуре.

«Энергетика, зерно, разумеется, будут обсуждаться. Нужно не только обсуждать, но и иметь конкретный результат. И третий, а может, и первый на сегодняшний день, это гуманитарный вопрос и, прежде всего, это обмен пленными. Надо увеличивать обмены и ускорять», — перечислил Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине мог бы «давно закончиться», но Киев под нажимом Европы не выказывает стремления к этому.

«Я бы не сказал, что Киев проявляет такую гибкость и <…> что Киев реально желает закончить эту войну. Война могла бы давно закончиться. Но их [украинские власти] в значительной степени провоцируют некоторые европейские страны», — сказал он индийским журналистам в преддверии саммита БРИКС в Дели (цитата по ТАСС).

Киев провоцируют те страны, «которые никак не могут расстаться с идеей „стратегического поражения России“», указал представитель Кремля. Он добавил, что РФ этого не допустит.

Песков сообщил, что российское руководство уверено в скорой победе, потому что боевые действия идут для России «очень успешно».

«Динамика на фронтах известна всем экспертам. Мы продвигаемся вперед. Но в любую минуту мы готовы перейти на мирный путь урегулирования», — сказал он.

По словам Пескова, Москва надеется, что рано или поздно стороны встанут на путь мирного решения конфликта и рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с Украиной и США. В этом направлении ведется «серьезная работа», отметил он.

«Американские переговорщики тратят много времени и сил, перемещаясь в эти дни между Москвой и Киевом, доводя позиции обеих сторон», — оценил Песков и выразил надежду на прогресс.

Он сказал, что Москва приветствует усилия Трампа в этом вопросе, а также любые попытки внести вклад в дело урегулирования конфликта.

Уиткофф и Кушнер перед визитом в Киев посетили Москву, где встретились с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле оценили беседу как «содержательную, конструктивную, предельно откровенную и доверительную».