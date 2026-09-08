Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал спекуляциями обсуждение содержания американских предложений по Украине. При этом подход Вашингтона к урегулированию, по его оценке, заслуживает поддержки и создает основу для продолжения диалога.

В интервью программе «Большая игра» на Первом канале Лаврову задали вопрос об итогах встречи президента России Владимира Путина с посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Глава российской дипломатии отказался раскрывать подробности сверх того, что уже было сообщено публично.

«Не хочу уподобляться тем, кто сейчас начинает спекулировать: “Что же господин С. Уиткофф и господин Дж. Кушнер привезли в Москву, что же потом отвезли в Киев?” Какая-то женщина — депутат Верховной Рады — уже сказала, что то, что они привезли, гораздо хуже того, от чего Украина уже отказалась», — пояснил он.

8 сентября депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что американские переговорщики предложили закрепить в Конституции Украины территориальные изменения, которые сама нардеп охарактеризовала как потерю территорий. «Кто-то не хочет выходить из Донбасса, но Донбасс сдают. Просто это делается официально красиво. Что мы же его теряем медленно и положим еще пару тысяч или десятков тысяч человек, но в итоге все равно все выйдет так, как хотят», — заявила она. Другие предполагаемые условия депутат раскрывать не стала.

По словам Лаврова, обсуждение опирается на два положения, обозначенных Трампом после возвращения в Белый дом: отказ от вступления Украины в НАТО и признание реалий «на земле».

При этом министр подчеркнул, что под такими реалиями понимает прежде всего позицию жителей, выраженную на референдумах в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а не только территориальный вопрос.

Как считает глава МИД, американская сторона учитывает эти обстоятельства в контактах с российским руководством. Именно поэтому Москва, по его словам, готова продолжать переговоры.

«Они признают эти базовые вещи и вокруг них пытаются быть полезными. Считаю, что это заслуживает поддержки», — сказал Лавров.

Отдельно он прокомментировал сообщения из Елисейского дворца о возможном возобновлении прямых переговоров с участием США после выборов в Госдуму. Министр не подтвердил такие сроки, подчеркнув, что Вашингтон не объявлял о дальнейших дипломатических шагах.

«Оставляю все это на совести Елисейского дворца», — добавил он.

О чем сообщили после встреч в Москве и Киеве

Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле 5 сентября. Беседа продолжалась три часа десять минут. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, американские представители изложили ряд соображений о возможных путях урегулирования. Стороны также подтвердили намерение продолжать контакты.

На следующий день посланники Трампа провели переговоры в Киеве с Владимиром Зеленским и его командой. К обсуждению в расширенном формате присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.

Уиткофф сообщил, что привезенные в Киев идеи обсуждались в Москве, и подчеркнул необходимость компромиссов со стороны всех участников конфликта. Кушнер выразил надежду на скорое возвращение к трехсторонним переговорам России, Украины и США, но конкретной даты не назвал.

Зеленский, в свою очередь, назвал вопрос контроля над Донбассом ключевым и высказался за его обсуждение на уровне лидеров стран.