Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 6 сентября провели трехчасовые переговоры в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой. О чем они договорились — в материале RTVI.

Переговоры прошли в два этапа: сначала состоялись дискуссии с участием Зеленского, Уиткоффа и Кушнера, затем ― встреча в расширенном формате с советниками по национальной безопасности «евротройки» (Великобритания, Германия, Франция).

Зеленский после переговоров анонсировал проведение встречи между представителями США, Украины и Европы. Он не привел подробностей и сроков, допустив, что мероприятие снова состоится в Киеве.

Зеленский пошутил, что приезд американской делегации сработал «даже лучше, чем системы Patriot», имея в виду прекращение ударов по Киеву на время визита гостей.

По его словам, стороны обсудили несколько новых идей и возможный зимний пакет помощи Украине. В то же время Зеленский заявил, что не ожидает завершения боевых действий до зимы.

«Мы очень надеемся, что у нас будет возможность договориться с американскими партнерами и рассчитываем на поддержку европейских партнеров, если война будет продолжаться зимой. Пока выглядит так», — сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что контроль над Донбассом остается ключевым вопросом конфликта, который надо решать на уровне лидеров стран. По его словам, в Донбассе «решается много геополитических вопросов реально».

«Новые идеи»: заявления США

Уиткофф положительно оценил переговоры в Киеве, назвав их содержательными и важными. Он выразил надежду, что последние два дня положили начало сближению позиций РФ и Украины и что в итоге будет выработано «хорошее решение».

«Мы очень воодушевлены и готовы продолжать работу столько, сколько потребуется», — сказал он.

По словам Уиткоффа, президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс просили его и Кушнера возобновить переговоры по Украине.

Он добавил, что американская делегация привезла в Киев новые идеи, которые были услышаны и обсуждались в Москве. При этом посланник Трампа заявил, что для решения проблемы все стороны конфликта должны пойти на компромиссы.

Кушнер, в свою очередь, сказал, что США надеются в ближайшее время вернуться к трехстороннему формату переговоров по Украине с участием Москвы, Киева и Вашингтона.

По словам Кушнера, завершение военных действий до зимы не гарантировано, однако американская сторона работает над созданием условий для этого.

Бизнесмен добавил, что президент США поставил перед переговорщиками задачу фактически создать пакет мирных соглашений. Они должны предотвратить возобновление конфликта и позволить Украине восстановиться, заявил Кушнер.

Прорыв в переговорах до зимы

Как утверждают источники The Financial Times (FT), Уиткофф и Кушнер представили Киеву обновленные версии ранее опубликованных документов, пересмотренные с учетом изменившихся обстоятельств.

По данным газеты, посланники Трампа выдвинули мало новых идей, стремясь вместо этого возродить прежние предложения и сгладить разногласия между Киевом и Москвой. Ключевым вопросом остается подконтрольная Украине территория Донбасса, говорится в статье.

Участники переговоров сошлись во мнении, что военные действия не завершатся до наступления зимы, говорят собеседники FT. При этом Уиткофф и Кушнер допустили, что добиться прогресса за это время все же можно.

О том, что представители США хотят добиться прорыва до зимы, также пишет Axios. Один из участников встречи заявил изданию, что Уиткофф и Кушнер намерены работать с Россией и Украиной над «обновленными» мирными предложениями. По его словам, «ситуация может измениться к лучшему, если все заинтересованные стороны предпримут соответствующие шаги».