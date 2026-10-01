Министерство внутренних дел Армении планирует ужесточить правила получения гражданства для представителей диаспоры, рассказала министр Арпине Саргсян в эфире 1in.am. По ее словам, упрощенную процедуру для них сохранят, но добавят обязательный срок жизни в стране.

Перед подачей заявления этнический армянин должен будет два года законно проживать в Армении и провести в ней фактически не меньше 366 дней.

По словам Саргсян, речь идет о пересмотре самого подхода к гражданству, в центре которого должна быть реальная связь человека с государством.

«Мы стремимся иметь множество граждан чисто по количеству или большее количество качественных граждан? Качество потребует определения связи между Республикой Армения и гражданином. Если вы хотите стать гражданином, вы обязаны проживать в Республике Армения», — сказала она.

Для остальных иностранцев министерство предлагает пять лет законного проживания, из них не меньше 915 дней в самой Армении. Супругам граждан, а также тем, у кого гражданство есть у родителей или детей, понадобятся три года, половину этого срока нужно провести в стране.

Пошлину за получение гражданства предлагают поднять с 50 тыс. до 250 тыс. драмов, а за выход из него — со 150 тыс. до 1,5 млн. Восстановить гражданство после отказа можно будет не раньше чем через пять лет.

Армянское происхождение будут подтверждать совокупностью документов, а не одним документом вроде свидетельства о крещении, уточнила министр.

Требование жить в стране армянские власти уже обсуждали применительно к выборам. В день парламентского голосования 7 июня глава МИД Арарат Мирзоян предложил ввести ценз оседлости для избирателей. Через несколько дней премьер Никол Пашинян не исключил, что граждан, постоянно живущих за рубежом, могут лишить права голоса.