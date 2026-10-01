Госдума утвердила свою структуру, а председатель палаты парламента Вячеслав Володин распределил направления работы вице-спикеров, передает корреспондент RTVI.

На первом пленарном заседании 30 сентября Госдума в третий раз открытым голосованием избрала Володина председателем палаты парламента. Как альтернативу ему КПРФ предложила кандидатуру Дмитрия Новикова. Володин победил с существенным отрывом — 406 против 36 голосов.

Также палата парламента утвердила вице-спикеров — их девять, а также еще двух первых зампредов Госдумы.

От фракции «Единая Россия» утверждены Виктория Абрамченко, Владимир Васильев, Алексей Гордеев, Александр Жуков, Виталий Савельев и Анна Кузнецова, от ЛДПР — Мария Воропаева, от фракции «Новые люди» — Владислав Даванков, от «Справедливой России» — Александр Бабаков.

Кроме того, Госдума утвердила первых вице-спикеров: Ирину Яровую от фракции «Единая Россия» и Ивана Мельникова от КПРФ.

Направления работы вице-спикеров

Володин подписал распоряжение, которым распределены конкретные направления их работы и курирование профильных комитетов — с учетом их профессионального опыта и компетенций, говорится на сайте Госдумы.

Яровая будет курировать вопросы:

связанные с организацией законопроектной работы и деятельность Совета законодателей РФ;

координировать работу комитетов по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству;

по уголовному и административному законодательству;

комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Государственной думы, и мандатным вопросам.

Мельников будет:

отвечать за взаимодействие с Советом Федерации, омбудсменом, с Российской академией наук (РАН) и с Национальным антитеррористическим комитетом (НАК);

курировать работу комитетов по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками; по науке и высшему образованию; комиссии по вопросам депутатской этики;

отвечать за вопросы организации сотрудничества с Парламентским Собранием Союза Беларуси и России, МПА СНГ, а также с Латиноамериканским и Центральноамериканскими парламентами.

Абрамченко будет курировать:

комитеты по туризму и развитию туристической инфраструктуры;

вопросы собственности, земельным и имущественным отношениям;

комиссию по обеспечению жилищных прав граждан.

Помимо этого, она, как и в восьмом созыве, продолжит отвечать за сотрудничество Госдумы и Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

В ведении Бабакова будут комитеты по энергетике; по строительству и ЖКХ; по промышленности и торговле.

Васильев будет координировать деятельность комитетов по контролю; по делам национальностей; по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Воропаева займется вопросами деятельности комитетов по молодежной политике; по малому и среднему предпринимательству; по культуре и будет координировать работу Молодежного парламента при Госдуме.

Гордеев будет курировать деятельность рабочей (трехсторонней) группы по совершенствованию межбюджетных отношений в Российской Федерации, а также работу комитетов по финансовому рынку; по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды; по аграрным вопросам; по региональной политике и местному самоуправлению.

Даванков будет координировать работу комитетов по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений; по охране здоровья; по защите конкуренции.

В ведении Жукова будут комитеты по бюджету и налогам; по физической культуре и спорту; по развитию Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, он займется координацией взаимодействия фракций и комитетов при работе над проектом федерального бюджета.

Кузнецова будет координировать работу комитетов по труду, социальной политике и делам ветеранов; по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, а также по просвещению.

Савельев получит большой блок полномочий с учетом его опыта работы в правительстве. В его ведении будут комитеты по экономической политике; по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры; по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

Володин сохраняет контроль за деятельностью комитетов по обороне; по безопасности и противодействию коррупции; по международным делам; комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Госдумы, а также контроль за деятельностью аппарата Госдумы.

Вопрос о назначении на должности заместителей председателей комитетов будет рассматриваться на пленарном заседании после региональной недели, то есть после 12 октября. Это связано с нормами закона о статусе депутата в части отсутствия конфликта интересов при назначении на руководящие должности, уточнили в пресс-службе Госдумы.

Комитеты и главы

Палата парламента также утвердила число комитетов — их будет на два больше, чем в восьмом созыве, то есть 34.

Принято постановление об утверждении глав комитетов. Представители «Единой России» возглавили 20 из 34 комитетов, включая два новых. Главами еще пяти комитетов стали члены КПРФ, по три возглавили депутаты от ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей».

Андрей Макаров («Единая Россия») возглавил комитет по бюджету и налогам;

Николай Шульгинов («Единая Россия») — комитет по энергетике;

Павел Крашенинников («Единая Россия») — комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству;

Владимир Касатонов («Единая Россия») — комитет по обороне;

Ирина Белых («Единая Россия») — комитет по просвещению;

Владислав Головин («Единая Россия») — комитет по молодежной политике;

Олег Морозов («Единая Россия») — комитет по контролю;

Сергей Боярский («Единая Россия») — комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи;

Ольга Казакова («Единая Россия») — комитет по культуре;

Евгений Москвичев («Единая Россия») — комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры;

Владимир Гутенев («Единая Россия») — комитет по промышленности и торговле;

Максим Топилин («Единая Россия») — комитет по экономической политике;

Сергей Пахомов («Единая Россия») — комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

Владимир Иванов («Единая Россия») — комитет по делам национальностей;

Олег Матыцин («Единая Россия») — комитет по физической культуре и спорту;

Василий Пискарев («Единая Россия») — комитет по безопасности и противодействию коррупции;

Петр Толстой («Единая Россия») — комитет по международным делам;

Ирина Гусева («Единая Россия») — комитет по региональной политике и местному самоуправлению;

Александр Сидякин («Единая Россия») — комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту;

Юрий Петров («Единая Россия») — комитет по уголовному и административному законодательству;

Сергей Гаврилов (КПРФ) — комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям;

Леонид Калашников (КПРФ) — комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками;

Нина Останина (КПРФ) — комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства;

Николай Харитонов (КПРФ) — комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики;

Владимир Кашин (КПРФ) — комитет по аграрным вопросам;

Элеонора Кавшар (ЛДПР) — комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов;

Владимир Сысоев (ЛДПР) — комитет по охране здоровья;

Борис Чернышов (ЛДПР) — комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений;

Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») — комитет по финансовому рынку;

Валерий Гартунг («Справедливая Россия») — комитет по защите конкуренции;

Сергей Кабышев («Справедливая Россия») — комитет по науке и высшему образованию;

Елена Панова («Новые люди») — комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды;

Станислав Дружинин («Новые люди») — комитет по малому и среднему предпринимательству;

Тимур Каноков («Новые люди») — комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Кроме того, формируются четыре комиссии, три из них возглавили единороссы.