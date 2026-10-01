Холдинг «Швабе», который входит в Ростех, и разработчик систем видеоаналитики NtechLab подписали соглашение о совместных проектах в сфере информационных технологий. Компании заключили его 1 октября на форуме «Микроэлектроника 2026» в «Сириусе».

Подписи под документом поставили исполнительный директор NtechLab Анатолий Смирнов и генеральный директор ОКБ «Астрон» Владимир Попов. ОКБ входит в структуру «Швабе».

Партнеры планируют встроить нейросетевую видеоаналитику NtechLab в оптико-электронные приборы холдинга. Совместные продукты компании рассчитывают вывести на новые рынки в сегментах B2B и B2G. Специалисты NtechLab и ОКБ «Астрон» также будут обмениваться опытом и отраслевыми знаниями, проводить совместные консультации и мероприятия.

По словам Попова, ОКБ «Астрон» налаживает производство микроболометрических фотоприемников и тепловизоров на их основе, а также создает комплексы для охраны и мониторинга промышленных объектов.

«Интеграция в эти и другие перспективные решения технологий NtechLab позволит создавать продукты качественно иного уровня. Продвинутая нейросетевая видеоаналитика поможет значительно ускорить распознавание и классификацию обнаруженных объектов и событий и сделает работу таких систем гораздо эффективнее», — заявил гендиректор ОКБ.

NtechLab разрабатывает системы видеоаналитики на основе искусственного интеллекта, в том числе для распознавания лиц, и выступает технологическим партнером Ростеха. По данным компании, ее решения работают в 34 странах и более чем в 70 регионах России — в проектах для «умных» городов, здравоохранения, промышленности и транспорта.

«Швабе» объединяет несколько десятков предприятий и научных центров в 10 городах России. Холдинг выпускает оптико-электронную аппаратуру для гражданских нужд и сферы безопасности: от крупногабаритной оптики для космических исследований до медицинских приборов, тепловизоров и микроскопов. На предприятиях «Швабе» работают более 22 тысяч человек.