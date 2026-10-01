Китайские хакеры выдавали себя за экспертов и чиновников США, пытаясь украсть пароли и электронные письма у специализирующихся на ИИ сотрудников американских и японских аналитических центров, оборонных подрядчиков, университетов и юридических фирм. Об этом заявила в своем отчете компания в сфере кибербезопасности Proofpoint, передает Reuters.

Хакеры рассылали фальшивые письма в том числе от имени бывшего главного замдиректора Управления научно-технической политики Белого дома Линн Паркер.

По данным Proofpoint, в письмах обычно предлагались проекты сотрудничества или инициативы, связанные с ИИ. Адресатов затем направляли на сайты, занимающиеся кражей паролей.

Компания сообщила, что с 2025 года регулярно отслеживает действия хакеров, которых обозначает как группу «TA419». Она пояснила, что тип вредоносного ПО, которое они используют, а также хакерская инфраструктура и выбранные объекты рассылок в совокупности указывают на то, что это китайская группа.

Цели, на которых сосредоточились хакеры, «соответствуют приоритетам китайской разведки в этой области», указали в Proofpoint.

Аналитики компании уточнили, что целями атак были менее 10 человек, работающих в нескольких организациях. Однако они отказались назвать конкретных адресатов.

Reuters независимо идентифицировало одного из них: потенциальной жертвой хакеров оказался бывший сотрудник Белого дома Алекс Энглер. Сейчас он возглавляет Центр Пенсильванского университета по изучению медиа, технологий и демократии.

Энглер подтвердил агентству, что получил электронное письмо якобы от Линн Паркер, в котором его приглашали присоединиться к новому проекту, связанному с ИИ. Он утверждает, что письмо было «туманным» и вызвало у него подозрения. Поговорив с другими специалистами в этой области, Энглер сделал вывод, что столкнулся с фальшивкой.

По мнению экспертов Proofpoint, выбор целей хакерами свидетельствует об «интересе разведслужб к формированию стратегии и процессам принятия решений в США, а не только о краже технологий».