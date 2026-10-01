Великобритания расширила санкции против России на 31 позицию. В черный список добавлены 22 физических лица, 1 организация и восемь судов — перевозчиков сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщается на сайте британского МИД.

Там сказано, что новый пакет санкций нацелен на то, чтобы «усилить экономическое давление в преддверии зимы». Три судна Лондон относит к «теневому флоту», через который Москва, по его версии, экспортирует газ в обход санкций. Еще два занимаются их бункеровкой, а три — российские суда ледового класса.

Помимо судов, ограничения направлены против «сетей кремлевской дезинформации, а также лиц, причастных к пыткам мирных жителей и идеологической обработке украинских детей», говорится в релизе ведомства.

Единственная компания в списке — сингапурская Novatek Gas & Power Asia Pte Ltd, торговое подразделение газодобытчика «Новатэк» по СПГ.

В Москве подобные обвинения категорически отвергают. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла их «абсурдными инсинуациями», которые «вызывают недоумение». Отдельно она указывала, что Великобритания применяет двойные стандарты, когда обвиняет Россию в военных преступлениях. «В их обвинениях ничего не клеится», — заявила она.

Как заявляют в британском МИД, Россия продолжает вести «глобальную кампанию по дезинформации», для чего среди прочего использует сеть анонимных «ферм ботов» и интернет-троллей.

В санкционном списке значатся, в частности, советник президента РФ, бывший президент Южной Осетии Алан Гаглоев и действующий президент Южной Осетии Марат Камболов. В реестр также попал Сергей Толмачев, ранее работавший вице-губернатором Севастополя и первым вице-губернатором Запорожской области.

Также в список включены четверо граждан Грузии, которых Лондон считает причастными к распространению дезинформации в интересах Кремля.

Фигурантам списка заморозят активы, запретят пользоваться трастовыми услугами и занимать директорские должности, а физлицам еще и закроют въезд. На суда распространяются ограничения на судоходство и торговлю.

28 сентября санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова, еще девяти человек и 17 организаций ввел Евросоюз. Брюссель обвиняет их в «систематической незаконной депортации и насильственном перемещении украинских детей» в Россию. Тогда же Совет ЕС внес в список 10 человек, которых считает причастными к недопуску «Яблока» к выборам в Госдуму и преследованию руководства партии.