Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину вину за рост цен на дизельное топливо, заявив, что удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам выводят из строя значительную часть мировых мощностей по производству дизеля. Об этом он сказал журналистам в Белом доме 30 сентября, передает ABC News.

«Ситуация с дизельным топливом страдает гораздо сильнее не из-за событий на Ближнем Востоке, а из-за того, что происходит в России. Их мощности по переработке дизельного топлива выводятся из строя пугающими темпами. Если бы этого не происходило, у нас бы не было проблем с ценами», — заявил американский лидер.

Он также в очередной раз подтвердил, что рассматривает возможность запрета на экспорт дизельного топлива из США. По его словам, такое решение «негативно скажется» на ценах на бензин, но может снизить стоимость дизеля.

Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщает, что администрация США «отчаянно ищет козлов отпущения» перед промежуточными выборами. По его словам, российский экспорт дизеля никогда не был значимой составляющей американского потребления.

«Эта администрация винит Украину, потому что не знает, что делать со своей войной в Иране», — сказал дипломат.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил уверенность в том, что Трамп не станет запрещать экспорт дизеля, поскольку это будет слишком рискованный шаг.

«У США достаточно инструментов для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. Например, они могут объявить о переговорах с Ираном по разблокировке Ормузского пролива или скором заключении сделки. Такой шаг способен снизить стоимость нефти», — считает Юшков.

По его словам, вслед за нефтью подешевеет и дизель — и на мировом, и на американском рынке.

Средняя цена дизеля в США достигла рекордных значений. По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), 22 сентября она превысила $6,50 за галлон, что почти на 77% выше, чем годом ранее. В Калифорнии дизель в среднем стоит $8,25 за галлон.

Рост цен ускорился в сентябре — более чем на 87 центов за месяц. Это создает инфляционное давление накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 3 ноября.

На дизель приходится почти треть мирового спроса на нефть и нефтепродукты. До войны США с Ираном Ближний Восток и Россия обеспечивали до половины мировой торговли этим видом топлива.

В августе экспорт дизеля из Персидского залива был почти в четыре раза меньше довоенного, следует из отчета Международного энергетического агентства. Россия не поставляла дизель, поскольку в июле запретила его экспорт.

Китай, где сосредоточены крупнейшие в мире мощности нефтепереработки, резко сократил производство из-за дороговизны и дефицита сырья. Американские НПЗ работают на полную мощность, но, по оценкам аналитиков, на фоне падения запасов этого не достаточно для обеспечения устойчивости рынка.

Трамп ранее призывал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. По его словам, он велел украинскому лидеру «поумерить пыл», и тот якобы согласился.

После встречи с Трампом в Нью-Йорке Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию, но есть сомнения, что к этому готовы россияне.

Однако после этих заявлений атаки на российские НПЗ не прекратились.