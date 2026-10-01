Госдума единогласно ратифицировала межправительственное соглашение с Индией о временной трудовой деятельности граждан двух стран, передает корреспондент RTVI. Ратификацию поддержал 431 депутат.

«Особое внимание уделяется правовому статусу работников. Соглашение гарантирует права и свободы работников, являющихся иностранными гражданами, в соответствии с законодательством принимающего государства. Актуальность соглашения обусловлена объективными потребностями экономики России в определенных работниках», — сказала RTVI член комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Соглашение направлено, в частности, на упрощение порядка осуществления гражданами двух стран временной трудовой деятельности, пояснил полпред правительства в Госдуме Александр Синенко во время заседания.

Кроме того, по его словам, «соглашение создаст благоприятные условия для эффективного регулирования трудовой миграционной деятельности России и Индии, а также способствует достижению соответствия объемов трудовых миграционных потоков, их состава интересам социально-экономического развития России».

Синенко привел данные, в соответствии с которыми в 2025 году РФ выдала 46 816 разрешений на работу гражданам Индии, а в 1 полугодии 2026 года — уже более 50 тыс. разрешений.

Индийский МИД 8 июня 2026 года уведомил российскую сторону о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.

В декабре 2026 года в ходе государственного визита в Индию российского президента Владимира Путина состоялся 13-й российско-индийский ежегодный саммит, по итогам которого был подписан ряд двусторонних документов, и среди них — ратифицируемое соглашение.