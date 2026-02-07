Чтобы восполнить дефицит рабочих рук, Россия вынуждена просить помощи у таких стран, как Индия, Бангладеш, Шри-Ланка и Китай, а также КНДР. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что раньше Москва полагалась в этом вопросе на страны ближнего зарубежья, такие как Туркменистан. Но острый демографический кризис, ужесточение безвизового режима после теракта в «Крокус Сити Холле», а также конфликт с Киевом привели к тому, что мигрантов в России стало не хватать, утверждается в статье.

В июле 2025 года, напоминает агентство, глава Минтруда Антон Котяков сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что до 2030 года «нужно вовлечь в экономику 10,9 млн человек». Аналогичную цифру российские власти называли несколькими месяцами ранее, писал РБК.

По данным Bloomberg, этот вопрос обсуждался в декабре во время визита Путина в Нью-Дели, когда было подписано соглашение об упрощении процедуры временной трудовой миграции. Агентство отмечает, что в 2021 году Россия выдала гражданам Индии примерно 5 тыс. разрешений, а в 2025-м — уже 56 тыс.

Всего в прошлом году трудовые мигранты из разных стран получили более чем 240 тыс. таких документов. По информации Bloomberg, помимо Индии, в списке стран, откуда приехали мигранты, оказались Туркменистан, Бангладеш, Шри-Ланка и Китай. Иностранцы были замечены не только на таких работах, как стройка или уборка снега, но и в ресторанах и так далее.

Операционный директор московского рекрутингового агентства «Интруд» Елена Веляева заявила, что на российском рынке труда происходит сейчас «настоящий тектонический сдвиг». По ее словам, теперь мигранты из стран, у которых с Россией безвизовый режим, предпочитают чаще менять работодателей, чем раньше, поэтому российские компании теперь больше заинтересованы в привлечении работников, привязанных к своим рабочим местам визами и контрактами.

Она рассказала, что «Интруд» совместно с Российской ассоциацией сварщиков создал учебный центр для сварщиков на юге Индии, где индийцы проходят обучение перед отправкой в РФ. Bloomberg отмечает, что другие рекрутинговые агентства организовали ускоренные курсы русского языка для будущих работников отелей и других должностей, где требуется знание языка.

Индийских граждан набирают не только для Москвы и области, но и во Владивосток, а также на Сахалин, отмечается в статье.

Bloomberg отмечает, что российские компании находят выгодным нанимать сотрудников из Азии. Квалифицированный индийский электрик, например, в своей стране зарабатывает на 25% меньше, чем ему предлагают в России.

Москва пытается решить проблему нехватки рабочей силы в том числе за счет привлечения граждан Северной Кореи, сообщает агентство. Один из экспертов заявил Bloomberg, что ситуация на рынке труда в России вряд ли изменится в ближайшее время и поэтому экономике страны «придется адаптироваться».