Чтобы восполнить дефицит рабочих рук, Россия вынуждена просить помощи у таких стран, как Индия, Бангладеш, Шри-Ланка и Китай, а также КНДР. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что раньше Москва полагалась в этом вопросе на страны ближнего зарубежья, такие как Туркменистан. Но острый демографический кризис, ужесточение безвизового режима после теракта в «Крокус Сити Холле», а также конфликт с Киевом привели к тому, что мигрантов в России стало не хватать, утверждается в статье.

В июле 2025 года, напоминает агентство, глава Минтруда Антон Котяков сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что до 2030 года «нужно вовлечь в экономику 10,9 млн человек». Аналогичную цифру российские власти называли несколькими месяцами ранее, писал РБК.

По данным Bloomberg, этот вопрос обсуждался в декабре во время визита Путина в Нью-Дели, когда было подписано соглашение об упрощении процедуры временной трудовой миграции. Агентство отмечает, что в 2021 году Россия выдала гражданам Индии примерно 5 тыс. разрешений, а в 2025-м — уже 56 тыс.

Всего в прошлом году трудовые мигранты из разных стран получили более чем 240 тыс. таких документов. По информации Bloomberg, помимо Индии, в списке стран, откуда приехали мигранты, оказались Туркменистан, Бангладеш, Шри-Ланка и Китай. Иностранцы были замечены не только на таких работах, как стройка или уборка снега, но и в ресторанах и так далее.

В России квалифицированным иностранцам с апреля начнут выдавать годовые визы

Операционный директор московского рекрутингового агентства «Интруд» Елена Веляева заявила, что на российском рынке труда происходит сейчас «настоящий тектонический сдвиг». По ее словам, теперь мигранты из стран, у которых с Россией безвизовый режим, предпочитают чаще менять работодателей, чем раньше, поэтому российские компании теперь больше заинтересованы в привлечении работников, привязанных к своим рабочим местам визами и контрактами.

Она рассказала, что «Интруд» совместно с Российской ассоциацией сварщиков создал учебный центр для сварщиков на юге Индии, где индийцы проходят обучение перед отправкой в РФ. Bloomberg отмечает, что другие рекрутинговые агентства организовали ускоренные курсы русского языка для будущих работников отелей и других должностей, где требуется знание языка.

Индийских граждан набирают не только для Москвы и области, но и во Владивосток, а также на Сахалин, отмечается в статье.

Bloomberg отмечает, что российские компании находят выгодным нанимать сотрудников из Азии. Квалифицированный индийский электрик, например, в своей стране зарабатывает на 25% меньше, чем ему предлагают в России.

Москва пытается решить проблему нехватки рабочей силы в том числе за счет привлечения граждан Северной Кореи, сообщает агентство. Один из экспертов заявил Bloomberg, что ситуация на рынке труда в России вряд ли изменится в ближайшее время и поэтому экономике страны «придется адаптироваться».

Посол в Шри-Ланке рассказал, где в России работают мигранты-ланкийцы