Studiocanal объявила о начале работы над четвертым фильмом о медвежонке Паддингтоне. Сценарий напишут Армандо Ианнуччи, создатель сериалов «Вице-президент» и «Гуща событий», и его постоянный соавтор Саймон Блэкуэлл. Оба — обладатели премии «Эмми» и номинанты на «Оскар». Об этом сообщает Variety.

Режиссер третьей части, «Паддингтона в Перу», Дагал Уилсон ведет переговоры о возвращении в режиссерское кресло. Продюсером вновь выступит Рози Элисон (Heyday Films), которая работала над всеми предыдущими фильмами серии. Четвертый фильм был официально анонсирован на CinemaCon в этом году. Детали сюжета и актерский состав пока не раскрываются.

Паддингтон — это персонаж книг английского писателя Майкла Бонда, чьи первые истории о вежливом медвежонке из Перу, прибывшем на лондонский вокзал Паддингтон с биркой «Пожалуйста, позаботьтесь об этом медведе», были опубликованы в 1958 году. Вместе с семьей Браун, приютившей его, медведь в синем пальто и красной шляпе попадает в забавные и трогательные ситуации, неизменно сохраняя доброту, вежливость и любовь к мармеладным бутербродам.

Первые два фильма о Паддингтоне — «Приключения Паддингтона» (2014) и «Приключения Паддингтона 2» (2017) — снял Пол Кинг. «Паддингтон в Перу» (2024) стал режиссерским дебютом Дагала Уилсона. Совокупные сборы трех фильмов превысили 800 млн долларов. Серия, основанная на книгах Майкла Бонда, остается одной из самых успешных семейных франшиз в мировом прокате.

Ианнуччи известен политической сатирой — его «Вице-президент» и «Гуща событий» получили множество наград, а фильм «Смерть Сталина» вызвал широкий резонанс. Для него работа над семейной франшизой о вежливом медвежонке станет новым опытом. Вместе с Блэкуэллом они ранее сотрудничали над фильмом «Личная история Дэвида Копперфилда» (2019), в котором главную роль исполнил Бен Уишоу — голос Паддингтона в кинотрилогии. В ближайшее время ожидаются дополнительные детали о проекте.