Суд приговорил 27-летнюю Ксению Белоусову, опубликовавшую в соцсетях видео с кальяном на куличе, к 3 годам и 25 дням колонии общего режима по делу об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры.

По ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) подсудимой грозил один год колонии. Однако в ходе процесса выяснилось, что в августе 2025 года она уже была осуждена на 3 года условно за приобретение 5 г мефедрона для личного употребления без цели сбыта, пишет MSK1.

Поскольку новое преступление было совершено в период испытательного срока, суд отменил условное осуждение и назначил окончательный срок. Белоусова признала вину и была взята под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

В своем последнем слове девушка заявила, что раскаивается и считает свой поступок недопустимым. Она также рассказала, что посещает церковь, а ее отец и брат участвуют в СВО, и попросила назначить ей штраф, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Life.ru пишет, что она также предъявила суду грамоты, дипломы и свидетельство о крещении.

На ролик, который на Пасху в соцсетях опубликовала сотрудница одного из московских баров, обратили внимание активисты из организаций «Зов народа» и «Сорок сороков», которые обратились в правоохранительные органы.

После этого Белоусова удалила ролик, попросила прощения и написала, что не хотела никого оскорбить. Ее мать рассказала, что девушка всегда с уважением относилась к религии и предположила, что ее поступок стал результатом недоразумения или был совершен «не подумавши».