Девушка, которая в Москве забила кальян на куличе и стала фигуранткой уголовного дела, действовала намеренно, но это было глупо. Такое мнение в беседе с RTVI высказал настоятель Свято-Введенского храма в Болхове иерей Василий Лях.

«На мой взгляд, сделано это намеренно. Глупо так делать», — сказал священник.

По его мнению, за поступком девушки могло стоять «что угодно».

«Она может десять вариантов мотивации предложить. Когда на нее обратили внимание, она скажет в суде, что ничего не имела в виду. А что у нее на уме — как это разберешь?» — отметил он.

По данным Shot, Baza и Mash, 27-летняя кальянщица, работающая в одном из московских баров, опубликовала на Пасху в своих соцсетях видео, где она делает кальян на куличе. Ролик девушка подписала так: «Даже Христос от такого воскрес».

После того как это видео перепостили различные телеграм-каналы, разразился скандал. Глава организации «Зов народа» Сергей Зайцев сообщил «Абзацу», что они обратились в Следственный комитет с просьбой проверить действия девушки.

«Деятельность некоей кальянщицы, которая превратила пасхальный символ в предмет для курения, — это прямое оскорбление чувств миллионов верующих людей. Это циничное и мерзкое кощунственное действие, которое не имеет никаких оправданий», — заявил он.

13 апреля Следственный комитет сообщил, что возбудил уголовное дело о нарушении права на свободу совести и вероисповедания.

«Фигурантка, находясь в заведении на улице Сретенка в городе Москве, в целях оскорбления религиозных чувств верующих совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу. При этом она фиксировала происходящее на видеозапись, которую впоследствии распространила в социальных медиа», — говорится в сообщении ведомства.

Тем временем девушка удалила скандальную запись и попросила прощения, написав, что у нее «ни в коем случае не было цели кого-то оскорбить».

Мать девушки заявила ИА «Регнум», что осуждает поступок дочери, назвала его «каким-то ужасом» и попросила прощения за произошедшее.

«Ксения несколько лет живет отдельно от нас, в другом городе — мы не так часто общаемся. Но она всегда с уважением относилась к религии — она крещеная, верующая, она ходит в церковь. Ксюша обычный православный человек! Я не знаю, как объяснить ее поступок, может, недоразумение или сделала не подумавши», — сказала женщина.

По данным СК, в ближайшее время девушка будет доставлена на допрос. Статья предусматривает до одного года лишения свободы.