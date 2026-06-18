Русская православная церковь (РПЦ) будет ходатайствовать о смягчении приговора 27-летней Ксении Белоусовой, которая в мае получила три года колонии за то, что опубликовала видео с кальяном на куличе. Об этом замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил RTVI.

«Мы тоже удивились тому, что ей был присужден такой большой срок наказания. И в общем-то, достаточно просто было выяснить, что проблема носит юридический характер: она имела уголовный срок за распространение наркотиков. Поскольку она совершила повторное преступление, то ей был присужден такой большой срок», — отметил Вахтанг Кипшидзе.

В апреле сотрудница московского бара Белоусова опубликовала ролик с кальяном на куличе. Против нее завели дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Как писали СМИ, девушке грозил один год колонии, однако в 2025 году она уже была осуждена на три года условно за приобретение 5 г мефедрона для личного употребления без цели сбыта. В итоге суд отменил условное наказание и назначил окончательный срок. В своем последнем слове Белоусова заявила, что раскаивается, ходит в церковь, а ее отец и брат «участвуют в СВО».

«Она направила обращение в адрес нашей Церкви, в котором принесла покаяние, в том, что совершила. И мы, со своей стороны, намерены ходатайствовать перед судом второй инстанции о смягчении наказания. Такая практика в нашей церкви существует», — рассказал Вахтанг Кипшидзе RTVI.

По его словам, смысл статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», в которой упоминается «оскорбление религиозных чувств верующих». — Прим. RTVI) состоит «не в том, чтобы кто-то обязательно получил обвинительный приговор».

«Ее смысл в том, чтобы люди поняли, что оскорблять чувства верующих, разрушать и уничтожать святыню — это неприемлемо и незаконно. Если же человек искренне раскаивается в том, что он сделал, то Церковь всегда готова ходатайствовать о прекращении уголовного дела в соответствии со статьей 76 Уголовного кодекса на основании примирения сторон», — добавил Вахтанг Кипшидзе, отвечая на вопрос RTVI о том, не раздаются в РПЦ голоса в пользу отмены этой уголовной статьи.

Представитель РПЦ назвал статью 148 УК «абсолютно разумной», «обоснованной» и «преемственной по отношению к европейским правовым традициям».

«Подход к защите чувств верующих закреплен в решениях Европейского суда по правам человека»,- подчеркнул собеседник RTVI.

В России же из-за советского периода произошел «юридический разрыв», отметил представитель РПЦ.

«Очень долгое время считалось, что унижать чувства верующих не только законно, но ещё и необходимо. К счастью для нас, мы этот разрыв преодолели, и наше правоприменение и законодательство, соответственно, вернулись на путь европейской исторической правовой традиции. И это очень хорошо», — заключил Вахтанг Кипшидзе.