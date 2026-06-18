ЕС пытается включить патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционные списки, чтобы ему «отомстить», однако эти санкции не имеют для главы Русской православной церкви «никакого практического значения». Такое мнение в беседе с RTVI выразил заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Собеседник RTVI также рассказал, каким может быть ответ на включение в санкционные списки митрополита Тихона (Шевкунова).

По словам Вахтанга Кипшидзе, «западный политикум сделал очень многое для того, чтобы сделать нашу Церковь мишенью: они распространяют нарративы о том, что Патриарх является чуть ли не каким-то апологетом войны, что он должен делать то, что они хотели бы, а именно — способствовать разладу в российском обществе, отказывать военнослужащим в духовном окормлении и делать всё, что им кажется верным».

«И поскольку Святейший Патриарх будет всегда оказывать помощь, духовное окормление нашим соотечественникам, в том числе и тем, кто несет своё воинское служение, они решили попросту ему отомстить, включив его в какой-то санкционный список, что, разумеется, не имеет никакого практического значения для Святейшего Патриарха», — заявил RTVI представитель РПЦ.

Вахтанг Кипшидзе напомнил, что патриарх Кирилл «происходит из семьи, которая подвергалась преследованию в советское время за веру: его дед отбывал наказание в лагерях, в тюрьмах, боролся за единство Православной Церкви, испытывал реальные страдания от богоборческого режима».

«Поэтому попытка запугать Патриарха включением его в какой-то санкционный список является мертворождённой и карикатурой на политическую деятельность. И я рад, что в Европейском Союзе есть здравые голоса, которые понимают, что любой путь к миру, который рано или поздно нам предстоит пройти, для отношений России и Европы может опираться только на общехристианское наследие», — сказал собеседник RTVI.

«Не знаю, зачем, но они пытаются это общехристианское наследие окончательно перечеркнуть попытками совершать нападки на Церковь и ее предстоятеля», — заключил Вахтанг Кипшидзе.

Ранее издание Politico сообщило, что процесс согласования 21-го пакета санкций ЕС против России затормозился из-за того, что Болгария выступила в том числе против включения с санкционные списки патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это подтвердила глава МИД республики Велислава Петрова. По ее словам, санкции против главы РПЦ «относятся к категории символических мер» и «могут оказаться потенциально непродуктивными».

Также Вахтанг Кипшидзе прокомментировал недавнее включение в дополнительные санкционные списки ЕС митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова).

«Вы знаете, церковь не борется с ветряными мельницами. И мне кажется, что включение митрополита Тихона в санкционный список — это, как я уже сказал, ещё одна карикатура на мировую политику. Всем совершенно очевидно, что митрополит Тихон не является какой-то мишенью для западных политиков, но они пытаются сделать из него эту мишень. Этому предшествовала медийная кампания, в которой они пытались его включить в эту логику бесконечной войны, которую они, видимо, намерены вести», — сообщил замглавы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

По словам Кипшидзе, «в этой логике они хотят санкционировать абсолютно всех, до кого они могут дотянуться».

«Я ещё раз скажу, что церковь живёт вне этого пространства, вне пространства политической борьбы. Я думаю, что тот ответ, который могут получить эти политики, находится в пространстве греха и возмездия за грех, который есть в сердце каждого человека», — заключил Вахтанг Кипшидзе, отвечая на вопрос RTVI о том, будет ли РПЦ отвечать на этот шаг и каким может быть этот ответ.