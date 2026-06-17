Правительство Болгарии не поддерживает введение некоторых санкций против России, предусмотренных в рамках готовящегося 21-го пакета. Об этом заявила министр иностранных дел республики Велислава Петрова, слова которой приводит Sofia Globe.

«Есть ряд элементов, которые мы не поддерживаем, — с одной стороны, в энергетическом секторе, а с другой — санкции в отношении патриарха Кирилла, которые относятся к категории символических мер. Они могут оказаться контрпродуктивными», — сказала Петрова.

Она пояснила, что Болгария поддерживает санкции, которые могут оказать «реальный экономический эффект» и не наносят странам ЕС «большего ущерба, чем стране, ведущей боевые действия».

По словам Петровой, санкции призваны оказать на Россию экономическое давление и подтолкнуть ее к возобновлению переговоров.

«Болгария выступает против санкций, которые носят преимущественно символический характер и не имеют реальных экономических последствий», — подчеркнула глава МИД страны.

О том, что Болгария не поддерживает некоторые санкций против России в рамках 21-го пакета, ранее сообщило издание Politico со ссылкой на двух дипломатов. Для принятия ограничений требуется согласие всех государств ЕС.

В начале июня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций будет направлен против энергетического сектора России, финансовых услуг, криптовалют и рыболовства.

Ограничения планируется распространить на 31 российский банк, а также на 20 банков, криптовалютных компаний, платформ и нефтяных брокеров в третьих странах. ЕС также намерен запретить въезд ветеранам российской военной операции на Украине.

По данным EUobserver, в санкционный список планируется внести патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича. Предыдущие попытки включить их в черный список блокировала Венгрия, когда ее премьер-министром был Виктор Орбан.

Ожидается, что 21-й пакет санкций против России будет утвержден к концу июля.