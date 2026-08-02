Суд в Белграде на месяц отправил под стражу 25-летнего гражданина Турции, которого подозревают в убийстве российской туристки Людмилы Турковой. Об этом со ссылкой на Высшее прокурорское управление Белграда сообщило издание Telegraf.

Подозреваемый, обозначенный в сербских документах инициалами К. Э., на допросе вину не признал. Его задержали его в белградском международном аэропорту им. Николы Теслы, когда он пытался сесть в самолет и покинуть Сербию.

Сначала мужчину поместили под стражу на 48 часов, а затем материалы передали в прокуратуру. В постановлении суда об аресте подчеркивается, что жертва «не ожидала, что подозреваемый причинит ей вред».

Ходатайство о заключении под стражу Высшее прокурорское управление обосновало сразу всеми предусмотренными законом основаниями:

риск бегства,

возможность влияния на свидетелей,

вероятность совершения новых преступлений в короткий срок,

тяжесть вменяемого преступления и суровость наказания, которое за него предусмотрено,

общественное беспокойство, способное помешать беспрепятственному и справедливому ходу процесса.

Обвиняемому вменили ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Сербии — «тяжкое убийство, совершенное жестоким и коварным способом». По этой статье квалифицируют преступления с причинением особо тяжких физических или психологических страданий, которые преступник причиняет осознанно и по желанию.

Кроме того, под нее подпадают убийства, при совершении которых преступник намеренно создает или использует ситуацию, в которой жертва не ожидает нападения и не может эффективно сопротивляться, — например, заманивает в безлюдное место под вымышленным предлогом или отвлекает внимание.

Чтобы добиться вынесения приговора, прокуратуре придется доказать, что подозреваемый сознательно создал ситуацию, в которой жертва оказалась беспомощной, и воспользовался ею как способ облегчить совершение убийства.

По указанной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее 10 лет и вплоть до пожизненного. Им в УК Сербии заменен прежний максимальный срок заключения — от 30 до 40 лет.

Исчезновение и поиски российской туристки

Людмиле Турковой было 28 лет, она жила в петербургском Пушкине, работала барменом, промоутером и моделью боди-арта. В Сербию девушка прилетела 23 июля как туристка — навестить подруг, которые до этого уже прожили в Белграде два месяца, — и сняла апартаменты в районе Belgrade Waterfront.

Belgrade Waterfront (Beograd na vodi) — ультрасовременный масштабный жилой и деловой квартал премиум-класса в центре Белграда. Это один из самых дорогих девелоперских проектов в Европе, который полностью изменил облик бывшей промышленно-портовой зоны сербской столицы.

Вечером 25 июля Туркова собралась в ночной клуб в белградском муниципалитете Палилула, о чем написала подругам около 23:15. В ту же ночь она переписывалась с оставшейся в России матерью — сообщила, что с ней все в порядке, что она с друзьями и выйдет на связь на следующий день.

Вскоре Туркова перестала отвечать на звонки и сообщения. В снятые апартаменты она не явилась, все ее вещи остались там. Подруги сообщили в полицию о ее исчезновении на следующее же утро, но им отказали в подаче заявления.

«В Белграде сказали, что пока не поступит заявления от Интерпола, у них связаны руки. Поэтому мне нужно, чтобы наши полицейские действовали быстрее и не затягивали», — поясняла мать девушки.

Официальное заявление об исчезновении близкие подали только 29 июля, уточнило посольство России в Сербии. Дипмиссия сообщала, что сотрудники консульского отдела установили контакт с заявителями и разъяснили дальнейший порядок действий.

Все это время родственники и друзья Турковой сами вели поиски — в частности, нашли свидетеля, который якобы видел девушку в ночь исчезновения и предположил, что она могла оказаться на заброшенном складе неподалеку от клуба. Полицейские осматривать здание отказались. Знакомые Людмилы забрались туда сами, но никаких следов ее пребывания не нашли.

Обход жилых домов в районе, где могла исчезнуть Туркова, начался только 30 июля. Вечером того же дня были обнаружен ее труп. Останки направили в Институт судебной медицины, чтобы официально установить личность погибшей, причину и время смерти.

Что выяснили следователи

Картину событий восстановили по камерам наблюдения. Как считает следствие, турок под каким-то предлогом привел Туркову в свою съемную квартиру в районе Борча. В подъезд они вошли вместе примерно в 5:30 утра 26 июля.

В квартире мужчина задушил гостью предметом одежды, обмотанным вокруг шеи, от чего та скончалась на месте. Около 6:55 подозреваемый вынес из квартиры дорожный чемодан с телом девушки и сбросил его в канал Визель.

Визель (Vizelj) — это левый приток Дуная на севере Белграда. Канализированная река через Панчевский Рит по территории общины Палилула. В городской черте района Борча на берегу канала обустроена прогулочная зона, там же находится каяк-кану клуб «БСК Борча» (BSK Borča).

В российских медиа появилась версия о том, что тело жертвы было расчленено. Телеграм-канал Shot 31 июля сообщил, что Туркову «убили и расчленили», а ее останки нашли в чемодане; ту же формулировку использовали «Лента.ру», «Вечерняя Москва», StarHit и News.ru.

Мотив преступления в материалах прокуратуры не указан. Кроме того, следствие не обнародовало информацию о том, при каких обстоятельствах Туркова познакомилась с подозреваемым и когда это произошло — в ночь убийства или раньше.