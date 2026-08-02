Криминальную сеть Foxtrot, которую связывают с Ираном, считают причастной примерно к 35 убийствам в Европе с 2022 года, пишет Би-би-си. По данным вещателя, группировка вербует для таких преступлений подростков и почти никогда не платит им обещанные деньги, так как исполнителей часто задерживают раньше, чем они успевают получить гонорар.

Эту схему описывает журналист-расследователь шведского вещателя SVT Диамант Салиху, который уже три года изучает Foxtrot и ее связи с Ираном. По его словам, сеть сознательно делает ставку на все более юных исполнителей: они меньше думают о последствиях и охотнее идут на риск. Если подростка задерживают, платить ему уже не нужно, а случаев, когда таким исполнителям действительно платили, Салиху не встречал.

По данным Би-би-си, Foxtrot причастна не только к убийствам, но и к ряду нападений и попыток нападений на израильские цели в Европе, в том числе в двух случаях с применением взрывчатки и ручных гранат. В Европоле такую модель называют violence-as-a-service — «насилие как услуга». Глава Европейского центра по борьбе с тяжкой и организованной преступностью Энди Крааг охарактеризовал ее как «расчетливый аутсорсинг убийств», когда грязную работу поручают уязвимым молодым людям.

Как отмечает Би-би-си, подростков находят через соцсети, а указания передают в форме, напоминающей компьютерную игру. Для борьбы с этим явлением в Европоле создали оперативную группу OTF GRIMM. В нее входят 11 стран: Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания.

По словам Салиху, связь сети с Ираном проявилась после октября 2023 года, когда лидер Foxtrot Рава Маджид, до этого живший в Турции и Швеции, оказался в Тегеране. Как утверждает журналист, чтобы беспрепятственно жить в Иране, Маджид должен был договориться о сотрудничестве с иранскими властями. Полиция считает, что часть атак Foxtrot проводилась в его интересах, в том числе гранатное нападение на посольство Израиля в Копенгагене. Другие эпизоды, по версии следствия, связаны с обычными криминальными войнами за наркорынок.

В апреле 2025 года Великобритания ввела санкции против Foxtrot и самого Маджида. Лондон назвал сеть «поддерживаемой Ираном» и заявил, что она причастна к насилию против еврейских и израильских целей в Европе от имени Ирана.

Как эта схема работает на практике, Би-би-си показывает на примере норвежского подростка Йоханнеса Натланда, которого в Лондоне признали виновным в сговоре с целью убийства. По данным вещателя, он вырос в семье журналистов в Ставангере, но затем оказался связан с наркотиками, пережил психоз, прошел реабилитацию и некоторое время провел в детском учреждении. Там он познакомился с подростком под ником UnknownHustler, через которого получил предложение: «Убийство в Англии — 270 тысяч». Речь шла о 270 тыс. норвежских крон — примерно $28,5 тыс.

Как пишет Би-би-си, заказ исходил от другого подростка с ником Generalen. Затем Натланда передали участнику Foxtrot под ником Agent 47 — этот псевдоним взят из серии игр Hitman. Шведская полиция обвиняет в использовании этого аккаунта Али Шехада Ахмеда, которого считает близким к Маджиду.

Для Натланда купили билет в один конец до Манчестера, помогли срочно оформить паспорт и вели через Signal на всем пути. Затем его передали человеку, отвечавшему за организацию на месте; тот использовал ник «1». Тот прислал карту и видеозаписи с указанием, где в лесу под Хаддерсфилдом спрятано оружие, а затем показал тайник с деньгами возле пешеходного туннеля. Когда подросток уже заселился в гостиницу и забрал оружие, Agent 47 написал ему: «Завтра у нас много дел».

На следующее утро Натланда задержали. Кого именно он должен был убить, ему к тому моменту еще не сообщили; цель, подтверждает Скотленд-Ярд, не установлена до сих пор, и следователи не знают, шла ли речь об обычном заказном убийстве или об атаке в интересах Тегерана. Приговор Натланду вынесут в октябре.

Подросток с ником Generalen, по данным Би-би-си, участвовал не только в этом эпизоде. Помимо истории с Натландом, он как минимум еще дважды находил исполнителей для убийств в Швеции. Один из них — 18-летний Атилла Азимов, который в феврале прошлого года застрелил в Швеции не того человека: жертвой стал 20-летний студент Мурад Абделькадер, возвращавшийся со смены в McDonald’s. Азимов отбывает пожизненное заключение.

Другой исполнитель, 17-летний подросток, за три с половиной недели до этого застрелил Ахмеда Замзама в Лунде. Как отмечает Би-би-си, ни один из них денег так и не получил.

Остановить Generalen удалось после того, как он попытался организовать убийство 14-летнего сына норвежского полицейского. Для атаки с ножом он привлек 15-летнего и 17-летнего подростков, однако младший обратился в полицию. После задержания в телефоне вербовщика нашли детали плана убийства под Хаддерсфилдом, что и позволило британским силовикам вовремя выйти на Натланда.

В мае суд приговорил Generalen к 14 годам лишения свободы — на год меньше предельного срока, который норвежский закон допускает для тех, кому на момент преступления не было 18 лет. Суровость приговора объясняется тяжестью и числом вменяемых эпизодов: помимо вербовки Натланда ему вменяли соучастие в двух убийствах в Швеции — в Лунде и Альбю, — покушении на убийство в Евле, а также попытки сговора о поджоге дома в Норрчепинге. Полицейский инспектор норвежского управления по борьбе с организованной преступностью Александр Валлениус, выступавший на том процессе свидетелем, сравнил механику вовлечения в Foxtrot с разновидностью «любовного мошенничества». По его словам, такие сети умеют выстраивать бренд и своего рода культ вокруг лидеров.

За 15 месяцев работы OTF GRIMM правоохранители провели более 280 задержаний, включая несколько ключевых. Ахмеда, которого считают Agent 47, задержали в иракской Сулеймании; Швеция добивается его экстрадиции. В мае в Тунисе был арестован бывший рэпер Мохамед Мохди, известный как Moewgli, которого шведская полиция называет одной из центральных фигур Foxtrot.

Сам Маджид при этом остается в Иране. Как говорит Салиху, он по-прежнему активен, а значит, атаки на противников Тегерана могут продолжиться. Насколько аресты ослабили сеть, пока неясно. При этом саму модель уже начали перенимать другие группировки, говорится в статье.