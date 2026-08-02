Трагические события в Сеуте и Мелилье, где при попытке попасть в Европу погибли десятки мигрантов, были предсказаны несколько лет назад в стратегических документах НАТО, однако необходимых мер так и не приняли. Об этом сообщает испанское издание 20minutos.

Еще в 2022 году на саммите в Мадриде альянс предупреждал о рисках возникновения серьезных проблем с мигрантами на южном фланге. В документе, разработанном по инициативе Испании, особое внимание уделялось возможной дестабилизации на южном фланге НАТО.

В тексте концепции говорилось, что южные соседи альянса на Ближнем Востоке и в Северной Африке сталкиваются с проблемами в сферах безопасности, демографии, экономики и политики, которые усугубляются изменением климата, слабостью институтов и отсутствием продовольственной безопасности. Это создает благоприятную почву для распространения негосударственных вооруженных группировок, включая террористические организации, и дестабилизирующего вмешательства стратегических конкурентов.

Испанское правительство настаивало на упоминании этой угрозы в документ, ориентируясь на ситуацию на восточном фланге НАТО, где пограничники столкнулись с наплывом африканских и ближневосточных мигрантов через Россию и Беларусь.

Что случилось в Сеуте

Тысячи мигрантов, в основном из стран Африки к югу от Сахары, попытались пересечь границу с 29 июля, используя как сухопутные подходы к пограничному забору, так и заплывы вдоль побережья. В море у берегов Сеуты продолжаются поиски тел погибших при попытке прорыва мигрантов.

Гражданская гвардия Испании прочесывает прибрежные воды. На данный момент из воды подняты более 90 тел. Анонимный источник в полиции сообщил, что в море может быть больше погибших, и власти готовят морги для размещения до 200 тел.

В ответ на кризис испанские власти установили на границе с Марокко 500-метровый плавучий заградительный барьер оранжевого цвета. Он смонтирован в районе пограничного перехода Тарахаль, возвышаясь над водой на 30-70 см и уходя вниз на глубину до 1 метра.

Установка барьера призвана закрыть брешь, образовавшуюся после решения Верховного суда Испании, который постановил, что мигранты, пересекающие границу по морю через необорудованные участки, имеют право на индивидуальное рассмотрение их просьб о предоставлении убежища. Немедленная депортация, согласно этому решению, возможна только при преодолении физического барьера, такого как забор или ограждение.

История Сеуты как горячей точки миграции насчитывает не одно десятилетие. Предыдущий наиболее масштабный кризис произошел там в мае 2021 года, когда более 10 тыс. мигрантов пересекли границу из-за дипломатического конфликта между Испанией и Марокко. В тот раз ситуация разрешилась, когда стороны договорились о механизме возврата нелегальных мигрантов. Нынешний кризис уже превзошел предыдущий по числу жертв.