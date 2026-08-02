В Нью-Йорке на 81-м году жизни скончался актер Винсент Пасторе, известный по роли Сальваторе «Биг Пусси» Бонпенсьеро в культовом сериале «Клан Сопрано». Об этом сообщает Deadline со ссылкой на менеджера актера Боба Макгоуэна.

Пасторе нашли мертвым в его доме в Бронксе 1 августа. Сосед забеспокоился, поскольку несколько дней не видел актера, и решил проверить, все ли с ним в порядке. Менеджер не мог связаться с Пасторе трое суток, однако, по словам близкого друга, в пятницу вечером артист разговаривал по телефону со своим водителем.

По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам, расследование не проводится. У актера остались дочь Рене, зять и внучка.

Винсент Пасторе родился в Бронксе 14 июля 1946 года. Он участвовал в войне во Вьетнаме в составе ВМС США, а затем три года проучился в нью-йоркском Университете Пейс, получив степень в области драматического искусства. В молодости Пасторе управлял барами и ночными клубами в Нью-Рошелле, а в актерскую профессию пришел лишь в конце 1980-х, когда ему было уже за 40.

«Я думаю, потому что я выглядел как гангстер!» — так Пасторе объяснял в интервью Los Angeles Times в 1999 году, почему братья Диллон — Мэтт и Кевин — разглядели в нем актерский потенциал.

Кевин Диллон помог ему заключить первый контракт с агентом, после чего в 42 года Пасторе начал брать уроки актерского мастерства.

Первые роли Пасторе в кино пришлись на начало 1990-х, когда он снялся в фильмах «Славные парни» и «Путь Карлито». В 2000 году актер также появился в картине «Люди чести». Настоящее признание ему принесли роли в комедии «Шутники» (1995) и телефильме HBO «Готти» (1996). В этих проектах он сыграл вместе с будущими коллегами по «Клану Сопрано» Тони Сирико, Фрэнком Винсентом и Домиником Кьянезе.

Однако именно роль в сериале Дэвида Чейза «Клан Сопрано» стала визитной карточкой Пасторе. Его герой, Биг Пусси, был лучшим другом и доверенным лицом Тони Сопрано, а затем стал информатором ФБР. Сцена убийства персонажа вошла в число наиболее запоминающихся эпизодов шоу.

Пасторе часто играл итальянских гангстеров. В интервью Los Angeles Times он говорил, что редко отказывался от ролей: его дочь училась в аспирантуре, и нужно было оплачивать ее обучение.

«Ты просто надеешься, что фильм выйдет хороший», — признавал он тогда.

За карьеру Пасторе снялся почти в 200 фильмах и телепроектах. Среди его работ — «Голубоглазый Микки», «В ловушке», «Паркер», «Сильная женщина», «Однажды в Бруклине», «Сокровище», «Денежный поезд», «Рождение легенд» и «Револьвер» Гая Ричи. Он регулярно появлялся в сериалах «Закон и порядок» и «Гавайи 5.0», а также снимался в «Практике» и «Королевском суде».

В 2000-х Пасторе часто участвовал в реалити-шоу, включая «Ученик» с Дональдом Трампом, «Танцы со звездами» и «Звездный клуб здорового образа жизни». Он также вел ежедневное трехчасовое The Wiseguy Show на радиостанции SiriusXM, выступал с группой The Gangster Squad и дважды выходил на бродвейскую сцену — в мюзиклах «Чикаго» (2007) и «Пули над Бродвеем» (2014).