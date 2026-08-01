Три человека погибли, 15 пострадали в результате взрыва около летнего кафе на Кудринской площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь, заявили агентству в Минздраве.

Инцидент произошел около 20:10 в районе дома № 1 на Кудринской площади. По данным телеграм-каналов, взрыв раздался в итальянском ресторане Balzi Rossi, где проходило частное мероприятие.

Канал «112» сообщал, что там праздновали свадьбу. По одной из версий, в ресторане взорвался газ. Официальных данных о причине взрыва не поступало.

Мэрия Москвы, сославшись на «непредвиденные обстоятельства», отменила ночной велофестиваль на Садовом кольце, который должен был начаться в 21:00.