Беспилотники атаковали склад Wildberries в Самарской области, а в Энгельсе (Саратовская область) под удар попал многоквартирный дом — там погибли два человека. Об этом сообщили власти регионов. По данным Минобороны, за ночь были сбиты 635 дронов.

«Враг средствами БПЛА атаковал склад Wildberries на территории нашего региона. Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают оперативные службы», — написал в телеграм-канале самарский губернатор Вячеслав Федорищев.

Перед этим он объявил в регионе режим беспилотной опасности, а позднее — о введении режима «Ковер» с закрытием воздушного пространства на всех высотах.

В пресс-службе WB подтвердили, что на их логистическом объекте в Самарской области произошел пожар. «На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет», — говорится в заявлении компании. Там уточнили, что логистические цепочки перестроены, а прием поставок и отгрузка заказов идут на других объектах.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сначала сообщил о повреждениях гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе и о первых пострадавших, а позднее — о погибших. Через некоторое время глава региона рассказал, что удар пришелся по многоэтажке.

«Повреждение получил многоквартирный дом. Погибли два человека. Семье будет оказана вся необходимая помощь», — уточнил глава области.

Он добавил, что жильцов разместят в ПВР, пока специалисты обследуют конструкции здания, параллельно начнет работу комиссия по оценке ущерба и будет организована охрана территории. Число раненых и их состояние не уточнялись.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что системы ПВО уничтожили «почти полторы сотни БПЛА» в Каменске-Шахтинском и еще семи районах. По его словам, в Миллеровском районе в результате падения обломков загорелся кабель на крыше элеватора, пожар потушили, никто не пострадал.

Над Воронежской областью сбили девять дронов над пятью районами, сообщил губернатор Александр Гусев. Где именно были уничтожены беспилотники, он не уточнил. «В результате падения обломков БПЛА в одном из районов повреждены остекление, фасад частного дома и хозпостройки. В другом муниципалитете по той же причине повреждены окна, кровля и фасад двух частных домов», — добавил глава региона.

В Калужской области, по данным губернатора Владислава Шапши, за вечер и ночь уничтожили 20 аппаратов — в небе над девятью муниципальными округами, а также на окраине Калуги. Ни жертв, ни повреждений инфраструктуры там не зафиксировали.

Над Тульской областью, по информации губернатора Дмитрия Миляева, сбили 14 украинских беспилотников; разрушений зданий и инфраструктуры по предварительным данным нет.

Минобороны РФ сообщило, что за ночь были уничтожены и перехвачены 635 дронов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской, а также над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Азовским и Черным морями.