США сделали постоянной программу, по которой граждане 50 стран при получении американских туристических и деловых виз могут быть обязаны внести возвратный залог в размере до $20 тыс. В перечень государств входят в том числе Грузия, Киргизия, Таджикистан и Туркменистан. Новые правила вступят в силу 3 августа, следует из уведомления Госдепартамента.

Внесение визового залога может потребоваться при подаче иностранным гражданином заявления на выдачу виз категорий B-1 (туристические) и B-2 (бизнес-визы) «в качестве гарантии соблюдения им статуса неиммигранта и выезда из страны в установленном порядке».

Размер залога, максимальная ставка которого составляет $20 тыс., определяет сотрудник консульства. Средства должны вернуть, если обладатель визы покинет США в установленный срок, не воспользуется визой или ему откажут во въезде. Залог также может быть удержан, если человек нарушит условия пребывания в стране.

Залоговая программа для соискателей виз была запущена в США в пилотном режиме в августе 2025 года. Она была рассчитана на 12 месяцев и касалась виз категорий B-2 и B-1. Программа позволяла консульствам по своему усмотрению требовать залог в $5 тыс., $10 тыс. или $15 тыс. в качестве обеспечительной меры для последующего выезда иностранцев с американской территории. Средства возвращаются при выезде из США.