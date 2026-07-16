Министерство внутренней безопасности (DHS) США ужесточило правила выдачи виз иностранным студентам, журналистам и участникам программ обмена. Для них установлен фиксированный срок пребывания в стране, говорится на сайте ведомства.

«Это важное изменение восстанавливает целостность иммиграционной системы страны, борется с массовыми злоупотреблениями визами и укрепляет национальную безопасность путем регулярной проверки», — указали в DHS.

Новые правила призваны «устранить лазейку», которая позволяла держателям неиммиграционных виз категорий F, J и I оставаться в США «на неопределенный срок без регулярного государственного контроля», говорится в сообщении.

В DHS описали случай с иностранкой, которая почти 40 лет прожила в США в статусе студентки. Большую часть этого времени женщина якобы училась в танцевальной студии, а затем перевелась в другую школу на программу обучения английскому языку.

Приведенные DHS примеры злоупотреблений визами для участников программ обмена в основном касаются ученых из Ирана и Китая, которых американские власти обвиняют в незаконной деятельности на территории США.

Согласно новым правилам, срок действия студенческих и обменных виз (F и J) не будет превышать четырех лет. Для продления срока пребывания учащийся должен обратиться в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS) и пройти проверку, чтобы исключить риск мошенничества.

Аспирантам запрещается менять образовательные цели в любой момент обучения или переводиться в другое учебное заведение без разрешения. После получения диплома и прохождения стажировки иностранец должен покинуть США в течение 30 дней, а не 60, как раньше.

Срок пребывания в США иностранцев, проходящих языковую подготовку, ограничивается двумя годами, с учетом перерывов и каникул.

Новые правила гарантируют, что иностранные студенты «смогут сосредоточиться на своей главной цели: завершении учебы и возвращении домой», подчеркнул министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин.

Что касается журналистов из других государств, то они смогут находиться в США до 240 дней, при этом для граждан Китая этот срок сокращен до 90 дней.

Ожидается, что документ будет опубликован в федеральном реестре 17 июля и вступит в силу через 60 дней после этого. Он также должен пройти одобрение в конгрессе.