Три человека погибли при атаке беспилотников в Удмуртии, сообщила врио главы республики Ольга Абрамова. Она уточнила, что также пострадали два человека, включая несовершеннолетнюю девочку.

По ее словам, над регионом уничтожили два БПЛА, поврежден гражданский автомобиль.

«По оперативным данным, к сожалению, погибли три человека. Два человека в больнице, один из них ребенок. Девочку доставим в Ижевск сразу, как стабилизируется состояние», — написала Абрамова в телеграм-канале.

Она также назвала произошедшее «чудовищным в своей бессмысленности действием» и подчеркнула, что погибшие «точно не являлись военной целью». На месте работают оперативные службы, пострадавшим оказывают помощь.

Кроме того, БПЛА был сбит над промзоной Уфы, начался пожар, сообщил глава Башкортостана Радия Хабирова. По его словам, жертв и пострадавших нет. Всего над республикой, по его словам, уничтожили 25 беспилотников.

Оперштаб Белгородской области сообщил, что в результате ракетной атаки три человека погибли, еще трое пострадали.

«В селе Казачья Лисица Грайворонского округа произошел ракетный обстрел. Снаряды попали на территорию сельскохозяйственного предприятия. Погибли трое мужчин. Выражаем глубокие соболезнования их родным и близким. Еще троим мужчинам со множественными осколочными ранениями тела оказывают помощь в Борисовской ЦРБ, после чего они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода», — говорится в посте.

Минобороны России ранее сообщило, что за сутки средства ПВО уничтожили 1158 беспилотников самолетного типа, шесть управляемых авиабомб и один реактивный снаряд HIMARS. До этого в сводке за ночь говорилось о 635 перехваченных и уничтоженных БПЛА над 16 регионами России, а также над Азовским и Черным морями. Удмуртия и Башкортостан в этом перечне не упоминались.