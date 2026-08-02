Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил готовившийся удар по Ирану после просьбы Тегерана и других стран Ближнего Востока повременить с атакой. Axios пишет, что в субботу главе Белого дома позвонил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и призвал воздержаться от атаки. The Guardian отмечает, что американский лидер «отступил» после угроз Ирана в адрес своих соседей.

О своем решении глава Белого дома написал в Truth Social в ночь на 2 августа по московскому времени.

«США приведены в полную боевую готовность и готовы действовать против Исламской Республики Иран с применением силы и мощи, каких не видели со времен Второй мировой войны. Несмотря на это, Иран и другие страны Ближнего Востока только что попросили нас воздержаться от любой атаки, поскольку параметры сделки согласованы», — написал он.

При этом он подчеркнул, что пауза в боевых действиях не бессрочная.

«Я согласился — ради будущего блага мира и, равным образом, ради выживания успешного и процветающего Ирана — отменить атаку, при условии, что удастся быстро заключить сделку. Государство Израиль присоединяется ко мне в этом обязательстве», — написал американский президент.

О звонке бин Салмана Трампу ранее сообщили Axios и Associated Press, позже это подтвердил CBS News. По данным Axios, в субботу саудовский наследный принц призвал главу Белого дома к деэскалации и попросил отказаться от новых ударов по Ирану.

AP уточняет, что Эр-Рияд опасался возможного ответа Тегерана по энергетической инфраструктуре королевства и других стран Персидского залива, если США атакуют иранские энергетические объекты, мосты или электростанции. Белый дом подтвердил сам факт разговора, но его содержание не комментировал.

CBS News со ссылкой на источники сообщал, что США и Израиль готовили одну из самых жестких за все время кампаний бомбардировок по объектам иранской энергетической инфраструктуры, а удары могли начаться в любой момент в течение выходных. CNN, в свою очередь, писал со ссылкой на двух американских чиновников, что Вашингтон готовил новую операцию против Ирана уже в эти выходные, однако ее масштаб и цели еще могли измениться, а сами удары — быть отменены. На заседании кабинета в пятницу Трамп говорил: «Мы будем бить по ним очень жестко».

Как пишет Axios, за деэскалацию также выступают Катар, ОАЭ, Турция и Пакистан. По данным издания, глава МИД Ирана Аббас Аракчи в субботу обсудил ситуацию с командующим армией Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром, которого Axios называет одним из ключевых посредников между Вашингтоном и Тегераном, а также с министрами иностранных дел Турции и Саудовской Аравии.

Отдельно катарские посредники в тот же день провели переговоры с Аракчи, спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом и представителями Омана, пытаясь договориться об открытии Ормузского пролива. По словам собеседника Axios, на этих консультациях стороны нашли точки соприкосновения, однако хватит ли этого для разрядки, пока неясно.

Ранее Трамп принял министра обороны Саудовской Аравии принца Халида бин Салмана. Кроме того, Эр-Рияд и Вашингтон некоторое время назад нанесли совместный удар по проиранским формированиям в Ираке. Как отмечает Axios, королевство — один из важнейших союзников Вашингтона в регионе и оно не раз влияло на политику Трампа в отношении Ирана в критические моменты.

При этом сам Тегеран выступил с угрозой. «Любое враждебное действие со стороны США или Израиля — либо участие или содействие региональных стран в таких действиях — получит решительный и соразмерный ответ от мощных вооруженных сил Ирана», — заявил Аракчи саудовскому коллеге, судя по сообщению в его телеграм-канале.

The Guardian отмечает, что решение Трампа совпало по времени не только с саудовским вмешательством, но и с новыми угрозами Ирана соседним странам. Издание, в частности, напоминает о заявлении иранских СМИ, близких к Совбезу страны: в случае ударов по энергетической инфраструктуре Ирана Тегеран может атаковать нефтяные объекты Саудовской Аравии и ОАЭ, а также газовые месторождения Катара и Израиля.

«Это [заявление Трампа об отказе от атаки] стало очередным случаем, когда президент отступил от своих громких угроз нанести сокрушительный удар по режиму в Тегеране», — говорится в статье.

На этом фоне обстановка вокруг Ормузского пролива остается напряженной. Британская служба UKMTO сообщила о двух морских инцидентах у побережья Омана. В одном случае неизвестный снаряд попал в танкер и повредил машинное отделение. Во втором капитан другого судна сообщил о всплеске и взрыве рядом с бортом; повреждений и пострадавших не было.

Кроме того, AP и The Guardian сообщали, что в субботу Кувейт заявил об ударах иранских беспилотников по ряду объектов на территории страны. По данным кувейтских военных, жертв не было.

Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается пятый месяц. AP напоминает, что промежуточное соглашение, достигнутое в середине июня, должно было открыть путь к более устойчивой договоренности, однако распалось через несколько недель на фоне новых атак и срыва переговоров.