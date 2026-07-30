Идея международной коалиции для защиты судоходства в Красном море, которую обсуждает Саудовская Аравия, скорее всего, продвигается в связке с США, однако желающих присоединиться к ней будет немного. Такое мнение в беседе с RTVI высказал директор Института нового общества Василий Колташов.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Эр-Рияд обсуждает создание такого объединения для защиты торгового судоходства от атак йеменских хуситов. Окончательный состав пока не определен, переговоры идут с десятками стран.

Поводом стала морская блокада, которую хуситы объявили Саудовской Аравии 20 июля. Движение назвало ее ответом на «несправедливую и деспотичную блокаду» Йемена, продолжающуюся, по его версии, почти 12 лет, и обвинило Эр-Рияд в «разграблении ресурсов». Саудовские власти эти обвинения отвергли. После этого хуситы заявляли об ударах по саудовским судам, а королевство нанесло авиаудары по объектам в йеменском порту Ходейда.

По мнению Колташова, предложение Эр-Рияда, скорее всего, связано с Вашингтоном.

«Я думаю, что эта инициатива согласована с Соединенными Штатами, которые стремятся втянуть в войну как можно больше государств, поскольку коалиция Трампа выглядит очень рыхлой и недостаточно сильной», — сказал он.

Как считает собеседник RTVI, главная слабость такого формата — нехватка стран, готовых брать на себя военные и политические риски в противостоянии с Тегераном.

«То есть не хватает тех, кто готов рискнуть своими морскими судами в боях против Ирана. Потому что Трамп понимает, что если американский флот будет нести потери, то это приведет к катастрофическим репутационным потерям США и, вполне возможно, вызовет обвал на фондовом рынке», — не исключил он.

При этом официальная цель борьбы с хуситами, по оценке Колташова, лишь частично описывает происходящее.

«Саудовская Аравия и так является врагом Ирана. Как и все арабские американские союзники. Проблема в том, что Саудовская Аравия неэффективна в военном отношении. <> Государства Юго-Восточной Азии, Африки, латиноамериканские, европейские могут задать ей вопрос: “Вы такая богатая и вроде бы сильная, Саудовская Аравия. Почему вы не смогли победить хуситов? А если вы не смогли это сделать, находясь там, имея операционную базу у себя дома, зачем нам в это влезать?”. Ведь это же даже не иранский фронт, понимаете? [Требуется] не саудовские войска выдвинуть на иранский фронт, а победить какое-то движение вроде бы мятежников в Йемене. А они даже этого не могут. Какая тут коалиция? Ведь помогают сильным», — заявил он.

Отвечая на вопрос о возможных участниках, Колташов допустил, что поддержку могли бы оказать отдельные арабские страны, уже вовлеченные в региональное противостояние. В то же время реальных кандидатов, по его оценке, немного. Отдельно он упомянул Египет, на который, как он полагает, Саудовская Аравия оказывает особое давление из-за его крупной армии.

Колташов также указал на возможные экономические последствия кризиса. По его мнению, часть грузоотправителей будет предпочитать более длинные, но безопасные маршруты — в обход Африки или по Северному морскому пути.

Рост транспортных издержек при этом, по его мнению, скорее выгоден мировой экономике в целом: он подталкивает цены на энергоресурсы вверх, что помогает небогатым незападным странам, тогда как капиталы из западных экономик в такой ситуации будут искать более прибыльные и растущие рынки.