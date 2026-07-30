Египет теоретически мог бы не только присоединиться к коалиции Саудовской Аравии против хуситов, но и ввести войска в сектор Газа, однако такой шаг грозил бы стране внутренней дестабилизацией. Такое мнение в беседе с RTVI высказал директор Института нового общества Василий Колташов.

Как ранее сообщало агентство Reuters, Эр-Рияд обсуждает с десятками стран создание международной коалиции для защиты судоходства в Красном море от атак йеменских хуситов. Поводом стала морская блокада, которую движение объявило Саудовской Аравии 20 июля. Окончательный состав участников пока не определен.

По оценке Колташова, в первую очередь саудовские власти могут пытаться склонить к участию Египет — как страну с одной из крупнейших армий региона. Однако для Каира, считает он, вступление в такой конфликт означало бы слишком высокий риск.

«Что означает для Египта такая война? Она означает, что, по сути, Египет должен либо очень быстро победить, либо не ввязываться», — пояснил эксперт.

Объясняя осторожность египетских властей, Колташов сослался в том числе на ситуацию вокруг Газы. По его словам, Каир исторически воспринимал сектор как зону своей особой безопасности и в теории мог бы заявить на него претензии.

«Обратите внимание, как оно отвернулось, когда Израиль массово начал истреблять жителей Газы. Как египетские власти закрыли на это глаза? Это ведь оскорбление Египта. <…> Газа — это старый египетский форпост. Это должна быть территория Египта, в теории. Египет мог бы ввести войска и занять Газу, сказать: “Извините, мы забираем, это наше”», — сказал он.

При этом основную причину сдержанности Каира эксперт видит не столько в зависимости от США, сколько в опасениях за внутреннюю устойчивость страны. По его мнению, затяжной военный конфликт мог бы подорвать социально-политическую стабильность и спровоцировать новую волну массовых протестов.

«Она просто сломается, и там произойдет опять площадь Тахрир, в простонародье — Майдан. И Египет опять будет в турбулентности, а Запад захватит его по-настоящему», — заявил Колташов.

По его словам, нынешнему египетскому руководству выгоднее не втягиваться в войну на стороне Саудовской Аравии, Израиля и США, а выжидать и сохранять управляемость внутри страны.

«Лучше смотреть, как Саудовская Аравия, Израиль и Соединенные Штаты вместе с Эмиратами и другими проигрывают Ирану. Потому что, когда они проиграют, с Ираном можно будет договориться. И для Египта это будет выгоднее», — считает собеседник RTVI.

Колташов назвал Египет «последним устойчивым государством» по сравнению с рядом стран Африки и Ближнего Востока, и рисковать этим статусом ради защиты судоходства для него невыгодно. Присоединение к коалиции ради защиты судоходства, по его словам, было бы стратегической ошибкой даже с учетом возможных финансовых потерь: «Ну, потеряет Суэцкий канал выручки, ну и что? Всякое бывало. Лучше уцелеть, чем из-за текущих проблем войти в некую… ситуацию», — сказал он.

Как альтернативу вовлечению в коалицию Колташов назвал прямые договоренности с противниками Эр-Рияда.