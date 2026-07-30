В Таиланде по делу об исчезновении 22-летней россиянки Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа выдали ордера на арест двух основных подозреваемых. Как сообщают тайские СМИ, речь идет о 43-летних местных жителях Тхану Киттхонге по прозвищу Понг и Тхонгчае Сриниле, известном как Тхонг. Еще двух человек задержали по подозрению в пособничестве и сокрытии улик.

По данным Thai PBS, Thairath и других СМИ, брат и сестра пропали ранним утром 26 июля в районе Хуай Яй округа Бангламунг провинции Чонбури (там находится самый известный курорт Паттайя). Они уехали из дома на арендованном мотоцикле и вскоре перестали выходить на связь.

Позже полиция обнаружила их мотоцикл разобранным и закопанным в лесистой местности у старого кладбища Тхунг Луан. Как уточняли местные СМИ, части транспорта были спрятаны в нескольких местах, а номерной знак срезан.

Камеры наблюдения, по данным Thai PBS, зафиксировали, что некоторое время за мотоциклом россиян следовал мужчина на другом байке. Затем брат и сестра остановились у разворота под мостом; позже именно неподалеку от этого места нашли закопанные части мотоцикла.

К поискам привлекли более 200 человек — полицейских, спасателей и волонтеров. Местные жители рассказывали следователям, что в ночь исчезновения слышали в лесу звуки выстрелов и мужские крики. О местонахождении Дианы и Романа власти до сих пор официально не сообщили.

По сведениям тайских СМИ, суд выдал ордера на арест Понга и Тхонга по обвинениям, связанным с кражей и сокрытием имущества, в том числе с использованием транспортного средства и совершением преступления группой лиц в ночное время. Следствие также проверяет их возможную причастность к исчезновению россиян.

Жители утверждают, что видели Понга копающим землю в вечернее время 28 июля, а следующим утром обоих мужчин заметили вместе в том же районе. Однако при виде представителей властей они разбежались в разные стороны.

Полицейские получили наводку, что подозреваемые находятся в одном из домов деревни, но внутри их не оказалось. По словам домовладельца, Понг и Тхонг вернулись около 10:00 утра 26 июля (в день исчезновения россиян). Оба были покрыты грязью, но никто не спрашивал, где они были и что делали. Мужчины пробыли в доме около часа, после чего снова ушли.

Тетя Понга рассказала правоохранителям, что менее двух месяцев назад тот вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за покушение на убийство. Она допустила причастность племянника к пропаже россиян, заявив, что он с детства отличался асоциальным поведением, содержался в центре для несовершеннолетних и несколько раз попадал в тюрьму.

Помимо покушения на убийство, в криминальном досье Понга значатся две судимости за преступления, связанные с огнестрельным оружием — в 2016 и 2018 годах, а также похищение ребенка в 2020 году.

По словам женщины, она последний раз видела Понга 27 июля. Тогда она попросила его починить электричество в доме, но тот уехал, сославшись на то, что его ребенок заболел и он должен срочно поехать в соседнюю провинцию Чантхабури.

В свою очередь девушка Тхонга — второго главного подозреваемого — сообщила, что потеряла с ним связь 28 июля. Она утверждает, что тот ничего ей не говорил перед тем, как его телефон стал недоступен.

Еще двоих местных жителей задержали как предполагаемых пособников. По версии следствия, они могли помочь основным фигурантам скрыться и избавиться от улик. В ряде публикаций также упоминалось, что подозреваемые могли использовать мотоцикл с коляской, накрытый брезентом. Сами задержанные отрицают любую причастность к делу об исчезновении россиян.

Как выяснил SHOT, пропавшие брат и сестра родились в Тюмени, но последние пять лет вместе с матерью жили в Таиланде. Незадолго до пропажи Диана рассказала матери, что ее iPhone обнаружил неизвестное Bluetooth-устройство, которое могло использоваться для отслеживания. Девушка поделилась подозрениями, что за ней кто-то следит.

Рано утром 26 июля, когда она с братом выехала на мопеде из дома, с ее телефона через 20 минут пришло сообщение «Urgent!» («Срочно!»). После этого связь с ними прервалась. Мать опасается, что детей могли похитить и вывезти в другую страну, но власти эту версию пока не подтверждают.

В странах Юго-Восточной Азии туристов из России могут воспринимать как потенциально состоятельных, поэтому им нельзя пренебрегать соображениями безопасности, заявил 360.ru гендиректор туристической компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

«Есть же стереотипы о том, что они приехали богатые, как американцы — гринго, мешок с деньгами ходячий. Вот то же самое в Азии: русские тоже ассоциируются с не очень хорошо соображающей, но богатой золотой молодежью», — сказал он.

По словам эксперта, путешественникам лучше останавливаться в курортных районах, где установлены камеры видеонаблюдения и работает туристическая полиция, на экскурсии ездить в составе организованных групп, а всю информацию о своих существенных перемещениях — смене адреса, переселении в другой город — уведомлять близких.

Кроме того, Арутюнов посоветовал не жертвовать своей безопасностью ради экономии на жилье.

«Сейчас такая история есть: давайте жить в хостелах, ночевать через Airbnb у незнакомых жителей за 10 долларов в непонятных местах. Это все, конечно, замечательно, но связано с большим риском», — предупредил Арутюнов.

По его словам, риски, сопряженные с таким проживанием, несопоставимы с разницей в стоимости жилья между непроверенными вариантами и более-менее приличным отелем или гостевым домом. К тому же, добавил эксперт, в дешевых объектах размещения могут возникнуть опасные для здоровья проблемы с санитарией.