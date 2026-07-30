Новая инициатива Минцифры по обязательной SMS-авторизации для иностранных сайтов и приложений вряд ли поможет в борьбе с мошенниками. Такое мнение в беседе с RTVI высказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он не исключил, что эта мера может осложнить работу зарубежных сервисов в России и даст формальный повод для их блокировки.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Минцифры предложило обязать иностранные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать пользователей из России только по номеру телефона. Эта норма вошла в проект третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством — так называемого «Антифрода 3.0», который министерство направило в профильные ведомства.

Согласно документу, поправки предлагается внести в часть 10 статьи 8 закона «Об информации». Владельцев таких ресурсов также хотят обязать хранить сведения о регистрации, авторизациях и удалении учетных записей в течение трех лет, а затем предоставлять эти данные по запросу органов в рамках оперативно-розыскной деятельности и обеспечения безопасности. В самом министерстве уточнили, что пакет пока обсуждается и говорить о его финальной версии преждевременно.

Муртазин назвал предложенную меру неэффективной. По его оценке, она направлена не столько на борьбу с мошенниками, сколько на ужесточение контроля над интернетом и давление на зарубежные платформы.

«Если говорить о попытке тотального контроля за тем, что жители России делают в интернете, — она достаточно негативно скажется на присутствии иностранных сервисов. Им проще не соблюдать, если будет такой закон, само законодательство. Тем более что, фактически, это формальная мера для блокировки любого ресурса, который есть в России и имеет авторизацию», — сказал он.

По словам аналитика, при таком подходе любой сайт с системой входа может оказаться под угрозой ограничения доступа, если не выполнит новые требования.

«То есть если не соблюдаете закон, если он будет принят, — мы вас блокируем. Мы, к сожалению, сегодня договариваться не хотим и не умеем ни с кем. Исходя из этого, мы навешиваем обременение. В других странах мира его нет», — добавил собеседник RTVI.

Он также усомнился, что новые правила вообще связаны с заявленной целью антифрод-пакета. «Как это поможет в борьбе с мошенниками, не очень понятно от слова совсем. Для чего это делается, тоже непонятно. Объяснение, которое я привел, — единственное, которое приходит на ум», — отметил Муртазин.

Отвечая на вопрос RTVI о том, какие именно ресурсы могут подпасть под действие новых норм, аналитик заявил, что круг потенциально затронутых площадок очень широк.

«Их много, ведь фактически это весь интернет. Условно говоря, вы идете на британский Reuters, там есть авторизация. Дальше Reuters открывается из России. Дальше логика такая: “Ах, вы открываетесь из России — значит, у вас должна быть авторизация. У вас нет этой авторизации, давайте-ка мы вас заблокируем по формальным признакам”. То есть это механизм, который позволяет блокировать любой ресурс», — заключил он.

При этом оценки экспертов, опрошенных «Ведомостями», разошлись. В T2 назвали СМС-авторизацию стандартной и привычной для пользователей практикой. Партнер юркомпании Comply Максим Али, напротив, предупредил, что такие требования могут оказаться сложными для иностранных сервисов: крупные компании не всегда готовы выстраивать отдельную систему авторизации для российских пользователей. Кроме того, по его словам, обязанность передавать данные правоохранительным органам фактически потребует подключения к СОРМ, что выглядит маловероятным. Более реалистичным сценарием он считает передачу функции авторизации местному юридическому лицу.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков усомнился, что список подпадающих под требования ресурсов окажется очень большим, поскольку часть крупнейших зарубежных платформ и так не ведет легальную деятельность в России. В то же время он допустил, что новшество сократит число пользователей иностранных ресурсов.

Глава «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов, в свою очередь, отметил, что для операторов связи такая схема может оказаться выгодной, поскольку не потребует дополнительных затрат и принесет доход от платных СМС-подтверждений.