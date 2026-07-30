Европейский Союз утвердил обновленный план предоставления Украине более €8 млрд дополнительного финансирования в 2026 году в рамках механизма Ukraine Facility. Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета ЕС.

Это решение завершает формирование законодательной базы для получения Киевом европейской помощи в текущем году в рамках общего пакета поддержки на €90 млрд, который был согласован ранее.

Теперь формальных препятствий для выделения средств со стороны Евросоюза нет, однако получение денег напрямую зависит от действий самого украинского правительства.

По состоянию на конец июля Украина получила из общего пакета лишь €8,1 млрд. Из них:

€4,9 млрд — на нужды Вооруженных сил (ВСУ),

€3,2 млрд — на поддержку госбюджета.

При этом до конца года Киев может рассчитывать на значительно больший объем финансирования — до €40 млрд, включая:

€23,4 млрд на военные нужды,

€13,5 млрд на бюджетную поддержку.

Как выяснилось, основная задержка с выплатами связана не с позицией Брюсселя, а с бюрократическими проблемами на Украине. В частности, первый транш на закупку дронов украинского производства в размере €6 млрд был освоен лишь частично:

€3,9 млрд перечислили 30 июня,

€1 млрд — 15 июля.

Оставшиеся €1,1 млрд до сих пор не выплачены из-за отсутствия надлежащим образом оформленной контрактной документации.

«250 контрактов — это тысячи страниц текста. И некоторые из контрактов еще не заключены, они представлены только в виде проектов. Нужно время, чтобы их обработать, если подходить к этому серьезно», — пояснил украинскому изданию «Европейская правда» анонимный еврочиновник.

Проблемой также стало то, что украинские производители используют китайские компоненты для удешевления дронов. Это противоречит изначальным правилам ЕС, требующим применять комплектующие исключительно европейского или украинского происхождения. Однако Брюссель оперативно утвердил исключение, разрешив закупку необходимых компонентов в Китае при условии юридически чистого оформления документов.

Второй график спонсирования производства оборонной продукции также предусматривает выделение €6 млрд на украинские дроны. Но на начало этой недели контракты, подтверждающие эти закупки, еще не были проанализированы ЕС.

«По итогу €7,1 млрд из €12 млрд, выделенных на дроны, находятся в подвешенном состоянии в ожидании подготовки или проверки контрактов», — отмечает «Европейская правда».

Третий график траншей на €1,5 млрд, уже составленный Украиной, предусматривает закупку ракет средней и большой дальности для глубоких ударов по российским военным объектам. Их будет производить совместное предприятие с участием Украины и одной из стран ЕС.

Четвертый график траншей на €2,5 млрд регламентирует выделение средств на шведские истребители Gripen. При этом Швеция обещает безвозмездно передать Украине старые образцы этих самолетов.

Пятый график, который еще готовится, касается финансирования закупки систем противовоздушной обороны и ракет к ним, включая американские Patriot.

«На данный момент нераспределенными остаются €12,3 млрд из €28,3 млрд, запланированных на закупку вооружений в 2026 году», — говорится в статье.

Что касается прямой бюджетной поддержки, то на 2026 год предусмотрено €16,7 млрд, разделенных между макрофинансовой помощью и механизмом Ukraine Facility:

первый транш макрофинансовой помощи в размере €3,2 млрд поступил в бюджет Украины 25 июня,

поступил в бюджет Украины 25 июня, второй транш на €3,7 млрд готовят к перечислению в сентябре,

готовят к перечислению в сентябре, остаток в €1,45 млрд Киев получит в декабре, но только при условии выполнения реформ.

Среди ключевых требований для получения этих средств — принятие закона о налогообложении доходов через цифровые платформы и международных посылок, а также пакет законодательства об инвестициях и управлении государственными инвестициями.

«В рамках механизма Ukraine Facility, который Совет ЕС окончательно утвердил 30 июля, до конца года Украина может получить до €15 млрд при выполнении реформ», — пишет «Европейская правда».

Для получения восьмого транша на €2,86 млрд Киеву необходимо достичь семи индикаторов, включая принятие закона о прозрачном отборе прокуроров руководящего уровня, отменяющего последние пережитки скандального «закона 22 июля» 2025 года, подрывавшего независимость антикоррупционных органов.

Девятый транш на €7,5 млрд требует провести 18 реформ, включая внедрение IT-системы для исполнения судебных решений и формирование наблюдательных советов госкомпаний с независимым большинством.

Десятый транш на €2,9 млрд зависит от 11 реформ, включая новую Антикоррупционную стратегию и корпоратизацию ключевых госпредприятий.

Одиннадцатый транш на €2,1 млрд предусматривает еще 23 реформы, включая продолжение привлечения независимых экспертов к отбору судей.

Как сообщает «Европейская правда», первая выплата по Ukraine Facility после обновления может состояться уже в августе или сентябре 2026 года, при этом сумма будет зависеть от объема выполненных реформ, а дата — от подачи соответствующей заявки Киевом.