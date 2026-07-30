ВС США возобновили удары по Ирану после нескольких дней относительного затишья. В результате атаки погибли три человека на юге страны, еще двое пострадали, сообщили иранские власти. Как развивается ситуация вокруг противостояния Вашингтона и Тегеран на Ближнем Востоке — в материале.

«Силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) поразили в Иране десятки объектов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), включая центры военного управления, ракетную и беспилотную инфраструктуру, береговые системы наблюдения и обороны, а также объекты военно-морского назначения», — заявили в американском командовании.

По меньшей мере три человека погибли в результате атаки США на остров Кешм на юге Ирана, еще двое пострадали, сообщили местные власти. Помимо этого, взрывы прозвучали в окрестностях Бушера, Джама и Дешти, информации о пострадавших не поступала, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на заместителя губернатора провинции Бушер, где расположена АЭС.

Как заявили в CENTCOM, удары по Ирану стали ответом на попытку КСИР атаковать накануне военную базу США в Иордании. В свою очередь, иранцы пообещали жестко ответить на удары по своей территории уже сегодня.

Иорданское госагентство Petra сообщило о повторном перехвате пяти иранских ракет в ночь на 30 июля.

«Силы ПВО перехватили и уничтожили пять ракет, запущенных со стороны Ирана», — говорится в сообщении со ссылкой на армию королевства.

Минобороны Кувейта заявило об иранской атаке на здание китайской компании на севере страны, один человек погиб.

«В результате иранской агрессии сильно пострадало здание одной из китайских компаний, один из сотрудников погиб», — сообщило кувейтское оборонное ведомство.

Несмотря на возобновление консультаций по Ормузскому проливу и недавнюю паузу в обмене ударами, Вашингтон сейчас не предпринимает активных попыток возобновить переговорный процесс с Тегераном, пишет Associated Press.

«Американская администрация не стремится к возобновлению переговоров с Ираном в настоящее время», — сообщило агентство со ссылкой на источники.

При этом речи о возвращении к полномасштабным боевым действиям пока не идет, однако американское командование подготовило один из возможных планов проведения двухнедельной атаки по иранским объектам, пишет газета The Wall Street Journal.

«Командующий CENTCOM Брэд Купер подготовил план «карательной операции» против Ирана, она может продлиться до двух недель», — рассказали собеседники издания.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран стал наносить массированные удары по американским объектам в регионе. Стороны конфликта подписали в ночь на 18 июня меморандум о взаимопонимании, который предусматривал прекращение боевых действий в регионе, включая Ливан.