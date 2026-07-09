И США, и Израиль отрицают, что обстреливали атомную электростанцию «Бушер» в Иране. Соответственно, ни от одной из сторон невозможно получить гарантий, что таких ударов не будет впредь. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Российский дипломат напомнил, что атак на АЭС «Бушер» было несколько. В двух случаях ракеты взрывались буквально в 200 метрах от реакторов, где находится, около 70 тонн ядерного материала.

По словам собеседника RTVI, если бы ракеты ударили по реактору, то последствия для стран Персидского залива были бы катастрофическими — по масштабу сравнимые Чернобылем.

К тому же последняя атака привела к человеческим жертвам — погиб иранский охранник, отметил постпред России в Вене.

«Мы, естественно, и с американцами, и с израильтянами очень серьезно разговаривали на эту тему — наше посольство в Тель-Авиве и в Вашингтоне. Американцы и израильтяне заняли зеркальную позицию: каждая из сторон категорически заверяла, что удары наносила не она. Ну, кто-то из них врал», — предположил Михаил Ульянов.

По словам российского дипломата, обе страны заверяют, что понимают уровень опасности в случае попадания ракеты непосредственно по АЭС, но гарантий ни США, ни Израиль не дают.