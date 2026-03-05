АЭС «Бушер» в Иране не является мишенью атак, заявил на брифинге посол Израиля в России Одед Йосеф.

«Израиль принимает во внимание озабоченности российской стороны по поводу ситуации вокруг Бушерской АЭС», — сказал он, отвечая на вопрос RTVI о том, готов ли Израиль дать гарантии, что атомная электростанция не подвергнется атакам и не окажется в зоне боевых действий.

«Израиль действует в очень ответственном ключе, все цели наших атак — исключительно элементы военной машины иранского режима», — добавил Йосеф.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что строительные работы на АЭС «Бушер» были остановлены, а связь с руководителями атомной отрасли Ирана утеряна. В то же время проект строительства атомной электростанции, по его словам, остается приоритетным объектом.

Как рассказал Лихачев, «Росатом» вывез из Ирана детей своих сотрудников, а также «избыточный персонал» и тех, кто пожелал покинуть страну. К 3 марта на станции осталось 639 сотрудников, уточнил глава госкорпорации.