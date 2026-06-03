Нынешнее состояние отношений между Россией и США можно оценить на «двойку с минусом» по шкале от 0 до 10 баллов, считает полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков. Свое мнение он высказал в специальном интервью RTVI.

«Это двойка с минусом. Потому что единица — это когда мы воюем реально; ноль — когда нас, наверное, нет, догорают остатки всякие разные… Ноль не движется уже никуда», — сказал Безруков.

По его мнению, США убеждают Москву, что хотят быть посредником в российско-украинском конфликте, однако являются «воюющей с нами страной». «Они наш враг, по большому счету. Да, в новые времена войны ведутся так, что одновременно идут переговоры. Это война не тотальная, слава богу, не ядерная, слава богу. Но ничего хорошего в ней нет», — заявил Безруков.

При этом, по словам экс-разведчика, США «во многом просто вводят нас за нос, тянут время». «Американская элита взглядов на Россию не изменила. То, что они хотят снести наше государство, — это очевидно», — утверждает Безруков.

Кризис в отношениях двух стран возник из-за того, что США хотят сохранить свою позицию «глобального гегемона», считает полковник СВР в отставке. «Вот как только они понимают, что у России должно быть свое пространство, и Россия имеет право на свою безопасность, так сразу вопрос снимается», — добавил Безруков.