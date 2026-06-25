Из App Store утром 25 июня пропали приложения группы VK, включая «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Видео» и прочие, а также «Одноклассники», Mail.ru, Skillbox и «Дзен». Минцифры пожаловалось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на «недобросовестную конкуренцию». В Кремле посоветовали россиянам перейти на Android и национальные системы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что это уже не первый случай такой блокировки — в начале июня Apple также удалила из своего магазина приложений российский мессенджер Max.

«Безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять как поставщику коммерческих услуг», — сказал он (цитата по аудиозаписи в канале «Вы слушали»).

Для начала нужно дождаться разъяснений от американской корпорации, продолжил Песков. Он дал понять, что от этого будет зависеть возможность дальнейшего взаимодействия с ней.

«Если эти разъяснения будут не даны, нужно дальше, соответственно, строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией», — заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что удаление российских сервисов «бьет по интересам пользователей не только в нашей стране, но и русскоязычного мира». Число людей, которые, как считается, пострадают от такого решения, Песков оценил в десятки миллионов.

«Для тех, кто действительно является активным пользователем сервиса, всегда есть моментальное решение проблемы. Перейдите на Android, перейдите на наши системы, перейдите на наш аналогичный сервис и пользуйтесь своими любимыми сервисами», — подытожил он.

Минцифры, со своей стороны, назвало удаление российских приложений VK «политически мотивированным решением». Оно сообщило, что не получило от Apple аргументов и считает блокировку необоснованной.

Как утверждает ведомство, Apple проигнорировала «социальную значимость» удаленных сервисов, которые, по его словам, используются «в том числе для предупреждения граждан о рисках чрезвычайных ситуаций и происшествий».

В Минцифры сделали вывод, что удаление «связано с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями». Там указали, что Apple не выполняет прямые требования законодательства РФ о предустановке российского магазина приложений.

«Минцифры попросило ФАС в оперативном режиме рассмотреть данные факты», — сказано в заявлении.

Сама группа VK отметила, что «никогда не находилась под санкциями», однако Apple без предупреждения удалила ее приложения из App Store. В результате пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях, хотя все установленные сервисы продолжат работать. Такие действия российская компания назвала «ничем не мотивированными и неприемлемыми».