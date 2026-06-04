Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал Apple «врагами» после удаления мессенджера «Макс» из App Store. Об этом он заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС.

«Это враги», — сказал глава «Ростелекома», комментируя удаление приложения из сервиса американской корпорации.

Осеевский также заявил, что на фоне продвижения российского мессенджера этот шаг выглядит «абсолютно недружественным». При этом он отметил, что подобные действия не должны автоматически приводить к таким же шагам с российской стороны.

«Я надеюсь, что наши коллеги из VK проведут дополнительные консультации, но лучше это узнать у них», — добавил он.

Ранее пользователи сообщили, что мессенджер «Макс» исчез из App Store. Представители VK заявили, что уже установленные версии продолжают работать, а ограничения затронули только новых пользователей и тех, кто ранее удалил приложение. В качестве альтернативы пользователям предложили RuStore, Google Play и официальный сайт разработчиков.

В апреле 2026 года Cloudflare — сервис, предоставляющий облачную инфраструктуру для сайтов и интернет-приложений, — пометила домен «Макса» как «шпионское программное обеспечение», но уже через сутки сняла эту маркировку. Аналогичная ситуация ранее произошла с неофициальным клиентом Telegram — приложением Telega, которое затем удалили из App Store.