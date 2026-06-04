Российский мессенджер Max стал недоступен для загрузки в App Store. Пользователи заметили проблему после того, как ссылка на приложение с официального сайта перестала работать, а сам сервис исчез из поиска магазина. Информацию подтвердили в компании VK, разработчике приложения.

В компании уточнили, что уже установленные версии Max продолжают функционировать в обычном режиме. Ограничения касаются только новых пользователей и тех, кто ранее удалил приложение. Причины удаления сервиса из App Store пока не раскрываются. VK направила запрос в Apple и заявила, что работает над решением ситуации. Пока пользователям предлагают альтернативные способы установки, включая RuStore, Google Play и другие магазины приложений, а также официальный сайт.

В апреле 2026 года домен Max был помечен Cloudflare как «шпионское программное обеспечение», однако уже через сутки эта маркировка была снята. Аналогичная ситуация происходила с приложением Telega — неофициальным клиентом Telegram, которое после такой классификации было удалено из App Store.