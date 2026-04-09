Из магазина приложений AppStore исчез неофициальный альтернативный клиент Telegram — Telega, обещавший «стабильную связь даже без VPN». Это обнаружил с утра 9 апреля канал «Осторожно, новости». В Google Play, а также RuStore приложение еще доступно, убедился RTVI.

Официальный Telegram, который в России блокируют с середины марта, с конца того же месяца начал помечать пользователей, авторизованных через неофициальные приложения и «зеркала», как небезопасных для ведения переписки с ними.

«Абонент использует неофициальный клиент Telegram. Это может снизить защищенность переписки с пользователем», — говорится в уведомлении.

Появление такого оповещения в профиле под именем пользователя в конце марта анонсировал портал «Код Дурова». Он связывал нововведение с новостями о том, что в приложении Telega обнаружили признаки перехвата трафика по схеме Man-in-the-Middle (MITM).

MITM («человек посередине») — это, по сути, «прослушка», когда третья сторона получает доступ к защищенному каналу связи между двумя пользователями. Они продолжают считать, что общаются напрямую, но в действительности весь трафик проходит и может ретранслироваться через взломщика.

Авторы исследования, которые нашли признаки MITM-атаки, предпочли остаться анонимными. «Не пользуйтесь клиентом Telega — это Max на минималках», — предупредили они в тексте, опубликованном на специальном сайте.

Telega: что известно о приложении

Согласно комментарию команды Telega, полученному RTVI, это Telegram-клиент, работающий через официальный Telegram API и использующий протокол MTProto. Альтернативных протоколов ни у Telegram, ни Telega нет. Данные защищены шифрованием Telegram.

«Мы используем прокси-инфраструктуру. Это необходимо для обеспечения стабильной работы клиента в условиях нестабильного соединения. Важно: прокси не изменяет криптографическую модель MTProto и не влияет на безопасность сессии. Сообщения пользователей по-прежнему передаются по протоколу MTProto, который не работает через TLS и использует собственную систему шифрования», — сообщили представители проекта.

Упомянутые в анонимном исследовании о безопасности Telega «дополнительные RSA-ключи» относятся к защите его прокси-инфраструктуры, пояснили они.

«Ранее пользователи сторонних клиентов начали копировать и использовать наши прокси, что приводило к перегрузке. Мы писали об этом открыто еще в начале ноября», — напомнили в проекте.

Там заявили, что введение дополнительных ключей позволило ограничить копирование прокси и стабилизировать работу сервиса. Эти ключи не используются для доступа к пользовательским данным и не влияют на шифрование сообщений, заверили в команде.

В своем разборе мессенджера осенью 2025 года «Код Дурова» рассказал, что приложение Telega сначала появилось под названием «Даль» и позиционировалось как копия Telegram, адаптированная для российского рынка с его реалиями в виде нестабильной связи, ограничений и блокировок. Разработчики уверяли, что с ним можно оставаться на связи без необходимости прибегать к прокси-серверам и VPN.

Как писал портал, приложением Telega стали активно интересоваться после того, как его реклама распространилась в официальном Telegram. Технически подкованные пользователи обнаружили признаки того, что альтернативный клиент может быть связан с инфраструктурой VK Group.

В самой корпорации отказались от комментариев, «Код Дурова» смог получить лишь неофициальную информацию от инсайдера, который заявил, что VK никак не связан с Telega.

Основатели приложения «Даль», которое было ребрендировано в Telega, Фанис Садыков и Александр Смирнов утверждали, что приложение лишь использует технологии VK, которые находятся в открытом доступе.

На момент публикации этого материала Telega занимает второе место в рейтинге бесплатных мессенджеров в Google Play. Средняя оценка приложения среди пользователей составляет 4,7 — существенно выше, чем у возглавляющего этот рейтинг мессенджера Max (3,8).