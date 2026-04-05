Telegram с 31 марта начал помечать аккаунты пользователей, авторизованных через неофициальные приложения и «зеркала» мессенджера. Рядом с именем такого пользователя теперь появляется специальная метка.

«Абонент использует неофициальный клиент Telegram. Это может снизить защищенность переписки с пользователем», — говорится в уведомлении.

Об этом сообщили несколько изданий, в том числе «Фонтанка» и «Коммерсантъ». Какие именно клиенты мессенджер считает небезопасными, официально не сообщается.

Нововведение появилось на фоне скандала вокруг приложения Telega. Анонимные исследователи в марте опубликовали материал о том, что этот сервис использует механизм MITM-перехвата трафика — подменяет адреса дата-центров Telegram собственными серверами, то есть пропускает все данные между приложением и серверами мессенджера через свою инфраструктуру.

Помимо этого, в Telega был обнаружен дополнительный RSA-ключ, отсутствующий в официальном приложении, функция фильтрации контента внутри мессенджера, а часть встроенных инструментов безопасности Telegram оказалась отключена.

Издание «Код Дурова» сообщало о готовящемся нововведении еще 29 марта — тогда уточнялось, что функция тестировалась в закрытом режиме. В итоге предупреждение появилось в обновлении от 31 марта и отображается в профиле под именем пользователя.

4 апреля основатель Telegram Павел Дуров пообещал «русским братьям и сестрам», что мессенджер будет адаптироваться к ограничениям: «Мы <…> будем делать трафик Telegram сложнее для обнаружения и блокировки». Он отметил, что мессенджером в России ежедневно пользуется не менее 65 млн россиян, более 50 млн из них отправляют сообщения каждый день.