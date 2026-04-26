«Олигархи» из окружения уходящего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после поражения последнего на выборах покидают страну и выводят за рубеж активы на десятки миллиардов форинтов. Об этом заявил в соцсети будущий премьер-министр Венгрии, лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр.

По его словам, в преддверии смены правительства «мафия тоже не бездействует», готовясь к бегству из Венгрии и выводу «украденных активов» в ОАЭ, Уругвай, США и другие отдаленные юрисдикции.

Мадьяр утверждает, что Национальное налоговое и таможенное управление (NAV) заблокировало несколько крупных переводов, связанных с главой аппарата Орбана Анталом Роганом, из-за подозрений в отмывании средств.

Будущий премьер заявил, что несколько состоятельных семей уже уехали из Венгрии, еще часть забрали детей из школ и наняли охрану, готовясь к отъезду.

В частности, по утверждению Мадьяра, в ближайшее время в Дубай планирует вылететь Лоринц Месарош — богатейший человек Венгрии и друг детства Орбана, которого называют «кошельком» уходящего премьер-министра.

Forbes оценивает состояние Месароша в $4,9 млрд. Бизнесмен говорил, что обязан ростом своего благосостояния «Богу, удаче и Виктору Орбану».

Мадьяр добавил, что связанные с Орбаном бизнесмены готовятся продать телеканал TV2 и другие СМИ по стоимости ниже рыночной. На продажу также выставлена крупная медиакомпания Lounge Event Kft, утверждает лидер «Тисы». В пресс-службе Lounge Group заявление Мадьяра назвали недостоверным.

Мадьяр призвал налоговую и таможенную службы Венгрии заблокировать счета, на которых предположительно аккумулируются «похищенные» средства. Избранный премьер также обратился к генпрокурору, начальнику полиции и главе налоговой службы с призывом задержать «преступников, которые нанесли венгерцам ущерб на миллиарды форинтов», и не дать подозреваемым скрыться в странах, с которыми у Венгрии нет соглашения об экстрадиции.

Мадьяр предостерег венгерских и зарубежных инвесторов от приобретения «активов мафии», иначе бизнесу придется столкнуться с Национальным управлением по возвращению и защите активов.

«Преступления будут раскрыты, активы будут возвращены, и любой, кто незаконно обогатился за счет денег венгерского народа, будет привлечен к ответственности перед независимой венгерской судебной системой», — заявил Мадьяр.

Партия «Тиса» набрала на парламентских выборах 12 апреля 53,18% голосов (141 мандат), обойдя правящую партию Виктора Орбана «Фидес». Действующий премьер признал свое поражение после 16 лет пребывания у власти.

25 апреля Орбан объявил в соцсети, что отказывается от мандата в новом парламенте Венгрии. По словам политика, сейчас он нужен «не в парламенте, а для помощи в реорганизации национального движения». Парламентская фракция «Фидес» будет кардинально реформирована, ее лидером станет глава администрации Орбана Гергей Гуляш.

Мадьяр в ответ на отказ Орбана от мандата заявил, что уходящий премьер «не способен взять на себя ответственность». Мадьяр также назвал соперника «мафиозным боссом», с которым «не может быть демократической оппозиции».

Лидер «Тисы» будет избран премьер-министром на первом заседании парламента нового созыва 9 мая.