В воскресенье 12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, по итогам которых станет известно, сможет ли премьер-министр Виктор Орбан остаться у власти. Его главный соперник — глава оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр — обходит в опросах действующего главу правительства и имеет шансы сместить Орбана после 16 лет его правления. RTVI собрал топ-10 фактов о Петере Мадьяре.

— 45-летний политик присоединился к «Тиса» в 2024 году, а сама партия — формально проевропейская — существует лишь с октября 2020 года. Она была создана перед прошлыми парламентскими выборами в Венгрии, но так и не приняла в них участие.

— Петер Мадьяр в течение 12 лет состоял в «Фидес» Виктора Орбана, против которой сейчас и выступает. Когда партия выиграла выборы 2010 года, Мадьяр получил должность в министерстве иностранных дел. На следующий год он перешел в постпредство Венгрии при Евросоюзе, когда республика председательствовала в Совете ЕС.

— Соперник Орбана происходит из семьи, которая уже была у власти в Венгрии. Его двоюродный дедушка Ференц Мадл так же, как и сам Мадьяр, состоял в «Фидес». В 2000 году Мадл со второго раза смог стать президентом Венгрии. На этом посту он пробыл до августа 2005-го.

— Фамилия оппозиционного политика Мадьяр с венгерского дословно переводится как «венгр». Мадьяры — это самоназвание народа, населяющего республику. Так что имя соперника Виктора Орбана можно перевести как «Петр Венгр».

— Хотя лидер партии «Тиса» лидирует в опросах общественного мнения, а мировые СМИ пишут о том, что он, вероятно, прервет 16-летнее премьерство Виктора Орбана, сам Мадьяр не называет себя кандидатом в главы правительства — мол, в конституции Венгрии нет такой должности, как «кандидат в премьеры». Однако кабмин страны, как правило, возглавляет №1 в партийном списке. На этом месте сейчас как раз Мадьяр.

— Как пишет издание Politico, Петер Мадьяр оказывал давление на другие оппозиционные партии Венгрии, призывая их сняться с выборов. По его словам, в противном случае они помогут Орбану остаться у власти. При этом те, кто отказался сниматься с голосования, подверглись травле со стороны тех, кто поддерживает партию «Тиса».

— Бывшая жена Мадьяра, с которым у нее трое детей, — Юдит Варга, экс-министр юстиции страны. Они развелись незадолго до того, как Варга покинула министерскую должность, чтобы возглавить кампанию «Фидес» для участия в выборах в Европарламент. Однако 10 февраля Юдит Варга и президент Венгрии Каталин Новак подали в отставку из-за скандала с помилованием экс-замдиректора детского дома в Бичке, который участвовал в сокрытии случаев сексуального насилия над воспитанниками детдома.

— Когда в феврале 2024-го Петер Мадьяр официально объявил о своем уходе из «Фидес», он обвинил политическую элиту и самого Виктора Орбана в маскировке коррупции и кумовстве. Впоследствии он неоднократно критиковал действующего премьер-министра и его приближенных.

— Несмотря на откровенную враждебность Мадьяра к Орбану, оппозиционный политик однажды публично защитил венгерского премьера. В марте президент Украины Владимир Зеленский начал угрожать Виктору Орбану встречей с ВСУ после того, как Будапешт заблокировал в ЕС выделение кредита Киеву. Тогда Мадьяр заявил, что «ни один иностранный лидер не может угрожать ни одному гражданину Венгрии». Также оппозиционер призвал ЕС разорвать все связи с Украиной, пока Зеленский не объяснит свои слова и не принесет извинения всем гражданам республики.

— Если Орбана часто называют «пророссийским» политиком, то назвать Мадьяра «проукраинским» весьма сложно. Он выступает против поставок оружия Киеву, а также против ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Вместе с тем в предвыборной программе «Тиса» говорится о том, что Венгрия должна постепенно уходить от зависимости от российских нефти и газа. По плану Мадьяра, это произойдет к 2035 году. Помимо этого, оппозиционер заявил, что необходим «прагматичный» подход к России. По мнению Мадьяра, это значит, что страны не вмешиваются во внутренние дела друг друга.