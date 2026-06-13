Литва, Польша и Франция проведут военные учения «Отважный кабан» (Gallant Boar 2026) вблизи границы с Беларусь. Маневры пройдут с 16 по 26 июня в районе Сувалкский коридор, сообщает литовский портал Delfi.

В учениях примут участие военнослужащие польских и французских вооруженных сил, а также драгунского батальона Великого князя Литовского Бутигейдиса из пехотной бригады «Жемайтия». Военные будут отрабатывать совместные операции и взаимодействие, а также навыки, необходимые для быстрой и эффективной защиты Сувалкского коридора.

Аналогичные учения проходили в 2025 году. Их посетили президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда. Тогда в маневрах участвовали более 800 военнослужащих стран НАТО, включая Польшу, Румынию, Чехию и США, и отрабатывались сценарии коллективной обороны и быстрого реагирования на возможные кризисы в регионе.