Военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии потерпел крушение при посадке на авиабазе Джорхат в штате Ассам на северо-востоке страны. Пятеро военнослужащих погибли, выжил один человек — второй пилот, говорится в заявлении индийских ВВС, на которое ссылается India TV.

По данным военных, инцидент произошел в субботу, 13 июня, около 10:00 по местному времени, во время планового вылета. По сообщениям индийских СМИ, при посадке на аэродроме Роурия самолет разломился на две части и загорелся. На место были направлены пожарные расчеты и аварийные бригады. Имена погибших и выжившего пока не раскрываются. Для установления причин катастрофы создана специальная комиссия.

Ан-32 — двухмоторный турбовинтовой транспортный самолет советского производства, разработанный КБ Антонова в Киеве. Машина считается «рабочей лошадкой» транспортной авиации Индии и активно используется для снабжения отдаленных гарнизонов в горных районах на северо-востоке страны и вдоль границы с Китаем.

На авиабазе Джорхат ранее, весной 2026 года, произошла другая авиакатастрофа. В марте 2026 года примерно в 60 км от нее разбился истребитель Су-30МКИ из расквартированной на базе 47-й эскадрильи: во время ночных учебных полетов машина потеряла связь с радаром и упала на холмы Ингтонг-Экопи в районе Карби-Англонг. Оба пилота погибли.

А в июне 2019 года с той же авиабазы вылетел Ан-32, направлявшийся к передовой площадке Мечука у границы с Китаем: связь с ним была потеряна через полчаса после взлета, все 13 человек на борту погибли. Обломки нашли лишь спустя неделю в горах Аруначал-Прадеш.