В Новой Москве совершено покушение на бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука. Взрывное устройство сработало у входа в его загородный дом в поселке Щапово. Пинчук не пострадал — его спасла бронированная дверь.

Как рассказал телеканалу «Царьград» сам Пинчук, 12 июня около 16:30 к дому подъехал курьер маркетплейса и оставил посылку у двери. Сразу после этого произошел взрыв. Предварительно, устройство было направленного действия и начинено поражающими элементами. Характер и тип взрывчатки устанавливают специалисты. Сам Пинчук предполагает, что это было безоболочное устройство с мощными поражающими элементами.

«Оно целенаправленно было направлено на вход. Я быстро хожу, поэтому немножко они не рассчитали. Буквально две-три секунды. У меня бронированная дверь, я закрыл, раздался взрыв. Благодаря двери и быстроте перемещения взрыв пошел мимо меня», — рассказал он в беседе с «Царьградом».

На месте работают силовые структуры. Пинчук возглавлял МГБ ДНР в 2014—2015 годах, позже стал одним из основателей «Союза добровольцев Донбасса», на СВО командовал подразделением БАРС-13.