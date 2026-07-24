Действия хуситов в Красном море не угрожают российским судам, а также Китая, атаки сосредоточены на Саудовской Аравии. Об этом заявил RTVI представитель политбюро проиранского йеменского движения «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти. При этом он предупредил, что перемирие с США находится под угрозой.

«Мы считаем Россию и Китай дружественными странами. Более того, мы стремимся развивать с ними отношения, поэтому никому не стоит опасаться, что их корабли подвергнутся атакам в регионе Красного моря. Мы уже заявляли, что в противостоянии с Саудовской Аравией наносим удары только по королевству», — сказал аль-Бухейти RTVI.

Он отметил, что с начала эскалации в Красном море в ноябре 2023 года на фоне войны в секторе Газа хуситы проводили операции только против судов, связанных с Израилем, США и Великобританией.

При этом представитель движения допустил, что перемирие с США, достигнутое в мае 2025 года при посредничестве Омана, сорвется, если Вашингтон вступит в конфликт на стороне Эр-Рияда.

«Если США вмешаются в конфликт против Йемена на стороне Эр-Рияда, это будет означать нарушение перемирия между нами и Вашингтоном», — добавил аль-Бухейти в беседе с RTVI.

20 июля хуситы объявили о введении блокады портов Саудовской Аравии в Красном море, назвав это ответными мерами на действия Эр-Рияда против Йемена. Представитель арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики заявил о принятии необходимых мер, чтобы обеспечить безопасность судов в Баб-эль-Мандебском проливе.

На фоне фактической блокады Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила экспорт нефти через порт Янбу на побережье Красного моря. Сырье поступает по нефтепроводу «Восток — Запад», его пропускная мощность составляет порядка семи миллионов баррелей в сутки.

Рынок моментально отреагировал на события в регионе, в том числе на обмен ударами между США и Ираном. Цена нефти марки Brent подскочила до 100 долларов за баррель впервые с конца мая.

В ночь на 23 июля представитель военного крыла хуситов Яхья Сариа сообщил об ударе ракетами и БПЛА по двум саудовским нефтяным танкерам LAYLA и ENCELIA в акватории Красного моря. Как сообщило саудовское госагентство SPA со ссылкой на источник, пожар вспыхнул в носовой части ENCELIA, жертв среди экипажа не зафиксировано. Информация об атаке на второе судно пока не подтверждена.

Противостояние между Саудовской Аравией и хуситами впервые с 2022 года обострилось после удара по взлетно-посадочной полосе в аэропорту Саны, который находится под контролем движения. Международно признанное правительство Йемена заявило, что удар нанесли подконтрольные ему силы. Вместе с тем в «Ансар Аллах» возложили ответственность на Эр-Рияд и заявили, что атаковали гражданский аэропорт Абха.

Йемен на протяжении 11 лет находится в состоянии войны между международно признанным правительством при поддержке Саудовской Аравии и проиранским движением «Ансар Аллах». По данным ООН, более 22 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи.