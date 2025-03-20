США проводят первую после возвращения Дональда Трампа в Белый дом крупную военную операцию на Ближнем Востоке. Под прицелом американских военных — угрожающие судоходству в Красном море йеменские хуситы. Предполагаемые прокси Ирана, они поддерживают ХАМАС в войне с Израилем и уже давно стали серьезной силой в регионе. Трамп пообещал группировке «ад», а Тегерану пригрозил «ужасными последствиями». Каким оружием хуситы могут ответить, как они его получают и куда могут долететь их ракеты — в материале RTVI.

Небезопасное море Красное

Йеменские хуситы, также известные под названием «Ансар Аллах» («Партизаны Бога»), начали активно использовать свое вооружение после вторжения ХАМАС в Израиль 7 октября 2023 года. Впрочем, и до этого повстанцы неоднократно атаковали как гражданские суда и военные корабли, так и близлежащие страны — Саудовскую Аравию и ОАЭ.

В ответ на кризис в Газе группировка продолжает запускать ракеты в сторону Израиля и нападать на связанные, по их мнению, с израильтянами корабли, проплывающие мимо йеменских берегов. Под ударом хуситов находятся воды Красного моря и Аденского залива — стратегически важный путь к Суэцкому каналу, главной торговой морской артерии Восточного полушария.

Против йеменских ополченцев действуют две военные операции коалиционных сил — «Страж процветания» (во главе с США) и «Лучник Посейдона» (во главе с США и Великобританией). В регионе также работает военно-морская миссия Евросоюза Aspides, обороняющая гражданские суда, которые технически не могут защищаться от противокорабельных ракет.

Хуситы — это военно-политическая группировка c севера Йемена. Они относятся к зейдитам — мусульманскому шиитскому меньшинству. В результате вооруженного конфликта в 2014-2015 годах хуситы заняли северный Йемен и столицу страны Сана. Хуситы называют себя частью «оси сопротивления» Израилю, США и в целом Западу — вместе с палестинской группировкой ХАМАС и ливанской «Хезболлой». В формирование входит около 20 тысяч вооруженных человек. Подробнее о том, кто такие хуситы, читайте здесь.

Международный институт стратегических исследований (IISS) насчитал 292 удара хуситов по кораблям с ноября 2023-го по август 2024 года. Из них всего 48 попыток завершились успешно.

Чаще всего в этих целях йеменские повстанцы применяли беспилотники и баллистические ракеты. Они также использовали надводные и подводные дроны, крылатые ракеты и различное вооружение смешанного типа.

Значительно сильнее других от атак хуситов пострадали торговые суда под греческим флагом (54 удара, из них успешных — 18). Крупнейшая страна-судовладелец, Греция в последние годы укрепила свои связи с Израилем в области оборонной промышленности, отмечается в докладе IISS.

Каким именно оружием хуситы бьют по кораблям

Всего за несколько лет хуситы накопили «удивительно разнообразный набор» противокорабельного оружия, пишет эксперт в области ракетного вооружения Фабиан Хинц. И это несмотря на введенное в 2015 году эмбарго ООН на поставки оружия йеменским ополченцам.

Подробная информация о конкретных типах используемого группировкой вооружения остается неполной. По мнению США, как оружие, так и технологии для его создания хуситы годами получают из Ирана, что в Тегеране неоднократно отрицали.

Представители хуситов утверждают, что их новейшие системы вооружений — это исключительно их собственные разработки. Впрочем, как американские власти, так и эксперты из IISS указывают на иранское происхождение большей части оружия в сегодняшнем арсенале йеменских повстанцев.

Так, баллистическая ракета Asef (Asif) напоминает противокорабельный вариант иранской ракеты класса Fateh — скорее всего, это аналог баллистической ракеты малой дальности Fateh 313, полагает Фабиан Хинц. Это орудие переносит боеголовку весом 500 кг и может долететь до цели в радиусе 400-450 км.

В распоряжении хуситов также есть менее эффективные противокорабельные баллистические ракеты Faleq (дальность полета до 140 км), Mayun и Bahr al-Ahmar. Это могут быть как ранее не наблюдавшиеся иранские системы, так и оружие, произведенное повстанцами с помощью иранских технологий, допускает Хинц.

Противокорабельная крылатая ракета Al-Mandab 2 хуситов похожа на иранские Ghader (дальность полета до 200 км) и Ghadir (дальность полета до 300 км). Они, в свою очередь, были произведены в Иране на базе китайской ракеты YJ-83 (экспортное название — C-802). Китайские противокорабельные ракеты средней дальности YJ-8 (C-801) и YJ-83 (C-802) также присутствуют в арсенале хуситов, следует из отчета Military Balance 2024.

Другие противокорабельные крылатые ракеты в арсенале хуситов — это Quds Z-0 и Sayyad, предварительно отличающиеся системами самонаведения. Вероятно, они были созданы на основе иранской ракеты Paveh. Оба орудия могут пролететь около 800 км — вглубь Красного моря, вдали от берегов севера Йемена.

На параде 2023 года йеменские повстанцы представили два варианта баллистической ракеты Tankil (Tankeel): противокорабельный и класса «земля-земля». Это оружие может быть аналогом иранской ракеты Zohayr (Zoheir).

Хуситы не ограничиваются противокорабельными ракетами для ударов по судам. В июне 2024 года они применили баллистическую ракету Hatem в попытке поразить корабль возле острова Сокотра. Это орудие похоже на иранскую ракету Kheibar Shekan, а дальность его полета с боеголовкой весом 500 кг может составить до 1450 км.

БПЛА, которым ополченцы чаще всего бьют по кораблям, — это Sammad 3 с дальностью полета до 1000 км. Этим же беспилотником группировка ударила по Тель-Авиву в июле 2024 года.

Ракеты, танки, самолеты: что еще есть в арсенале хуситов

Ниже приводятся данные Разведывательного управления Минобороны США, The Military Balance 2024, IISS и Forbes.

Баллистические ракеты малой дальности:

Karar (иранский аналог: Fateh-110) — дальность полета до 300 км, боезаряд 500 кг.

Burkan-2H (иранский аналог: Qiam-1) — дальность полета до 1000 км.

Aqeel (иранский аналог: Qiam) — дальность полета до 1000 км.

Иранские ракеты Falaq и Khalij Fars.

Баллистические ракеты средней дальности:

Burkan-3 (иранский аналог: Qiam) — дальность полета до 1200 км, боезаряд 250 кг.

Hatem (иранский аналог: Kheibar Shekan) — дальность полета до 1450 км, боезаряд 500 кг.

Toofan (иранский аналог: Shahab-3) — дальность полета до 1950 км, боезаряд 800 кг.

Quds-4 (иранский аналог: Paveh/Project 351) — дальность полета до 2000 км.

Беспилотные летательные аппараты:

Sammad (иранский аналог: Sayad) — дальность полета до 1800 км, боезаряд 20-50 кг.

Waid 1 (иранский аналог: Shahed-131) — дальность полета до 900 км, боезаряд 20 кг.

Waid 2 (иранский аналог: Shahed-136) — дальность полета до 2500 км, боезаряд 50 кг. Shahed-136 также послужил основой для российского беспилотника «Герань-2».

Qasef 1 (иранский аналог: Ababil T).

Shihab/Shehab.

Силы противовоздушной обороны:

Ракеты класса «земля-воздух» Saqr-1 (иранский аналог: 358, который показали экс-главе Минобороны России Сергею Шойгу в Тегеране в 2023 году).

ПЗРК «Стрела-2» и «Стрела-3», ПЗРК Misaq-1 и Misaq-2, зенитные установки M167 Vulcan и ЗУ-23-2.

Истребители: F-5E Tiger II, Су-22M4.

Вертолеты: Ми-17, Ми-8.

Танки: Т-55, Т-72.

Другая бронетехника: БМП-2, БТР-80А, БТР-40, БТР-60, M-ATV.

Реактивные системы залпового огня: 122-мм БМ-21 «Град», 210-мм Badr.

Противотанковое вооружение: ПТРК «Конкурс», ПТРК «Метис», ПТРК «Дехлавия», ПТУР «Туфан», 82-мм безоткатное орудие Б-10.

Кроме того, йеменские хуситы утверждают, что владеют гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2». Согласно их заявлениям, именно этим оружием они ударили по главному израильскому аэропорту Бен-Гурион в конце декабря прошлого года.

После взятия Саны в 2014 году «Ансар Аллах» унаследовал целый арсенал оружия из запасов вооруженных сил Йемена, включая советские и китайские ракеты. Хуситы выставляют их на военных парадах, но неизвестно, в каком они состоянии и количестве. Большинство этих ракет могло быть израсходовано группировкой во время боев против коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Откуда у хуситов новое оружие и какую роль играют корабли

Йеменские хуситы могут получать вооружение и технологии для его создания морской и сухопутной контрабандой. По оценкам экспертов ООН, путь оружия для повстанцев начинается в иранских портах, таких как Джаск на берегу Оманского залива и Бендер-Аббас на побережье Ормузского пролива.

Затем грузы перевозят кораблями (часто используются традиционные арабские лодки доу) через Аравийское море и Аденский залив на берега Йемена. Оружие хуситам может также поступать по суше через приграничный Оман. Возможно, что контрабанда поставляется и через нестабильные страны Африканского Рога — Сомали и Джибути.

По утверждению США, в последние годы их военно-морские силы перехватили несколько тайных поставок хуситам оружия иранского происхождения. В отчете разведки Пентагона говорится, что в период с 2015-го по 2023 год Штаты с союзниками задержали минимум 18 иранских кораблей, идущих в Йемен с нелегальным вооружением на борту.

Хуситы пользуются кораблями не только для контрабанды. У ополченцев нет передовых средств разведки и наблюдения, но в этих целях они могут использовать как беспилотники, так и гражданские суда, рассуждает эксперт в области ракетного вооружения Фабиан Хинц.

Так, разведданные хуситам может поставлять иранское грузовое судно Behshad. Американцы подозревают этот корабль в сборе информации для Корпуса стражей исламской революции и в логистической поддержке йеменских ополченцев. Не исключено, что Behshad может стать потенциальной целью армии США в рамках текущей военной операции в Красном море. Недавно советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц предупредил, что американские военные не будут ограничиваться ударами исключительно по силам хуситов.